Nieuwe smaakvariant Chicken Tonight: Milde Curry

Chicken Tonight introduceert een nieuwe smaak: Milde Curry. Het is de eerste smaakvariant die wordt toegevoegd sinds Zwanenberg Food Group het merk in september 2019 overnam van Unilever. Chicken Tonight Ajam Bali verdwijnt uit het assortiment.

Brand Manager Sanne Westdijk: “Chicken Tonight Milde Curry is een kant-en-klare mild-pittige Indiase roerbaksaus. Deze goed gevulde romige saus is rijk aan ananas, ui, paprika, wortel en rode pepers. Daarnaast kun je makkelijk zelf, naar eigen smaak, verse ingrediënten toevoegen en hiermee volop variëren. Met Chicken Tonight Milde Curry zet de consument in een handomdraai een lekkere maaltijd op tafel.

“Dit is onze eerste grote stap sinds de overname van Chicken Tonight in september 2019. Er zullen er nog meer volgen.”

Chicken Tonight Milde Curry krijgt ruime aandacht op de socialmediakanalen van Zwanenberg Food Group. Consumenten kunnen zich inschrijven om de Milde Curry gratis te testen.

In 2018 nam Zwanenberg Food Group de fabriek in Oss over van Unilever. Sindsdien produceert Zwanenberg er soepen, sauzen, knak- en rookworsten voor Unilever. In het najaar van 2019 nam Zwanenberg het merk Chicken Tonight over, eveneens van Unilever.

Over Zwanenberg Food Group

Zwanenberg Food Group is een voedingsmiddelenconcern met 1.600 medewerkers en een omzet van circa € 420 miljoen. Zwanenberg produceert vleesconserven, snacks, soepen, sauzen, gemaksmaaltijden en vegetarische producten. De onderneming exporteert vleesconserven (onder andere onder de merknaam ZWAN) naar meer dan honderd landen. In de Benelux is Zwanenberg vooral bekend van de merken Kips (leverworst, paté, vega-producten, vleeswaren) en Huls (droge worst). Zwanenberg Food Group heeft productielocaties in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.