Chinese webreus breidt uit naar Europa

LEIDEN – De Chinese internetgigant JD.com opent een winkel waar zowel food als non-food wordt verkocht onder de naam Ochama. Het bedrijf heeft Nederland gekozen als lanceringsland in Europa en de eerste stad die is voorzien van een pick up shop is Leiden. Binnenkort volgen vestigingen in Diemen (Amsterdam), Utrecht en Rotterdam. Ochama wil online winkelen in Europa eenvoudiger, sneller en gebruiksvriendelijker maken, aldus de retailer.