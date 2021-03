Coca-Cola blijft continu duurzaamheidsstappen zetten

‘Samenwerken speelt belangrijke rol om stappen te kunnen zetten’

[SPECIAL DUURZAAMHEID] ROTTERDAM - Coca-Cola in Nederland heeft duurzaamheid al jaren hoog op de agenda staan en voelt zich als marktleider verantwoordelijk om daarmee bezig te zijn. In een interview vertelt Eva Amsterdam, senior manager sustainability bij Coca-Cola European Partners Nederland, samen met Joris Hendriks, director commercial development bij Coca-Cola European Partners Nederland, over het duurzaamheidsproces waar het bedrijf doorheen gaat.

“We zijn marktleider in de categorie frisdranken en willen een leidende rol nemen als het gaat om belangrijke thema’s zoals duurzaamheid. Consumenten worden steeds kritischer, ze willen niet alleen het lekkerste drankje, maar kijken ook bewust naar de impact van een verpakking of product. En ook binnen ons bedrijf vinden we duurzaamheid belangrijk. Je wilt graag bij een bedrijf werken dat stappen zet in de juiste richting”, vertelt Amsterdam. Hendriks vult aan: “Klanten en consumenten verwachten terecht dat wij stappen maken, zowel de retailbranche als het out-of-homekanaal. Wat ik zelf mooi vind, is dat we een groot bedrijf zijn, waardoor we op schaal veel impact kunnen maken. Het werkt als een sneeuwbaleffect.”



Stappen zetten

Coca-Cola European Partners (CCEP) heeft als doel om in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn. Verpakkingen zijn daar een belangrijk onderdeel van en in deze plannen worden ook de toeleveranciers meegenomen. Dat bepaalt namelijk mede welke stappen er kunnen worden gezet. “Je zit op het snijvlak van wat de consument wil, maar ook van wat technisch mogelijk is. Er zijn talloze manieren om te verduurzamen, dus wij laten analyses maken die we gebruiken om afgewogen beslissingen te nemen”, legt Hendriks uit. Volgens hem kan je een hele duurzame verpakking op de markt brengen, maar als de consument die niet koopt of daar nog niet klaar voor is, dan bereik je niets. “In sommige omgevingen gaat duurzaamheid nu al samen met gebruiksgemak”, zegt Amsterdam. Als voorbeeld noemt ze de horecaflesjes die maar liefst 27 keer worden hergebruikt. In het retailkanaal is recycling lastiger, omdat je als fabrikant een boodschap moet hebben die de consument bereikt. Amsterdam: “Zo zetten we bijvoorbeeld de doppen van onze flessen in om consumenten aan te moedigen hun flesje te recyclen: ‘Please Recycle’.” Een andere stap die de komende jaren wordt gezet is dat de fabriek in Dongen geheel CO2-neutraal wordt gemaakt. Een belangrijk onderdeel daarvan is de overstap van gas naar elektrische aandrijving, op groene stroom, waaronder heftrucks, ovens en zelfs de veegwagen om het terrein schoon te maken. “We zijn een van de zes pilotfabrieken binnen Coca-Cola European Partners die dit traject ingaan”, zegt Amsterdam.



Milieu-hero

Halverwege dit jaar zijn alle plastic flessen van Coca-Cola in Nederland gemaakt van 100 procent gerecycled plastic. Bij het verduurzamen van verpakkingen ligt de focus niet alleen op de consumentenverpakkingen. Ook de transportverpakkingen worden sinds 2020 gemaakt van 100 procent gerecycled plasticfolie. “Al deze aanpassingen tezamen leiden ertoe dat 90 procent van ons plasticverbruik van volledig gerecycled plastic zal zijn halverwege 2021. Er is geen ‘milieu-hero’ in de verpakkingswereld, want de beste verpakking is geen verpakking. Zover zijn we nog niet, je hebt nog steeds te maken met verschillende gebruiksmomenten en locaties, waardoor verpakkingen onmisbaar zijn. Je kunt er op diverse manieren naar kijken en er komen telkens nieuwe technieken om te verbeteren. We kijken continu naar hoe we de verpakkingen van al onze merken zo milieuvriendelijk kunnen maken, zo ver als dat op dat moment kan. Dit jaar zetten we bijvoorbeeld een nieuwe stap door de kartonnen drinkpakken van Fuze Tea duurzamer te maken, gemaakt van 100 procent duurzaam ingekochte materialen en 95 procent plantaardige grondstoffen”, vertelt Hendriks. Hij vergelijkt duurzaamheid daarom ook met een reis naar de meest milieuvriendelijke verpakking.



Kinderziektes

Een stap zetten op duurzaamheidsgebied gaat niet altijd zonder slag of stoot. Eind vorig jaar bleek op de winkelvloer dat de KeelClip-verpakking anders uitpakte dan verwacht. “Dit is een voorbeeld waaruit blijkt dat innovaties soms ook met uitdagingen gepaard gaan”, stelt Hendriks. Amsterdam stelt: “Daar leren we van. We merkten dat er nog verbeterpunten waren wat betreft de stevigheid van de verpakking en plaatsing in de schappen. We hebben maatregelen genomen om de stevigheid te versterken, met zowel sterkere lijm als een aanpassing aan het karton. Voor ons was het geen optie om onze innovatie te laten liggen. We hebben een ambitie op het gebied van duurzaamheid en daar wijken we niet vanaf. Het is soms alleen iets uitdagender.”



Investeren

Coca-Cola blijft, tegenslag of niet, investeren in haar duurzaamheidsdoelstellingen. “Onze projecten lijken misschien moeiteloos te gaan, maar het is hard werken. Ook toeleveranciers moeten bereid zijn om te investeren en te vernieuwen en dat zijn ze in Nederland gelukkig ook. Het helpt daarbij dat wij gerecycled plastic gebruiken, waardoor we ook vraag creëren naar hergebruikt plastic”, licht Amsterdam toe. Hendriks spreekt zijn waardering uit naar toeleveranciers. “We mogen heel blij zijn met hen. Een aantal grote gevestigde bedrijven spelen een rol in onze ambitie, maar zeker ook start-ups.



Impact

Hendriks en Amsterdam geven toe dat Coca-Cola vanuit haar marktleiderspositie een voortrekkersrol wil hebben, maar zien dat duurzame verpakkingen bij iedereen hoog op de agenda staan. Het delen van inzichten is waardevol. “Begin met onderzoek doen naar waar je footprint zit en ga in gesprek met toeleveranciers. Dat is een goede aanpak om stap voor stap te verduurzamen”, begint Hendriks. “Je kunt de perceptie hebben dat je iets goed doet, maar kijk naar de impact op bijvoorbeeld het watergebruik en de CO2-uitstoot.” Amsterdam: “Neem de hele productie onder de loep en maak iedereen onderdeel van het proces. Ik hoop dat het zo’n standaard wordt dat er geen duurzaamheidsmanager meer nodig is in de toekomst. Duurzaamheid is iets van iedereen.”

Bron: Levensmiddelenkrant