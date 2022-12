Coca-Cola kersttruck weer op pad

ROTTERDAM – Vanaf vandaag gaat de herkenbare Coca-Cola kersttruck touren door heel Nederland. Tot en met 24 december is de verlichte truck samen met de Kerstman en zijn kerstelfjes te zien op zo’n twintig plaatsen. Dit jaar is er een samenwerking met het Rode Kruis.

De tour is onderdeel van de wereldwijde kerstcampagne van de frisdrankenfabrikant onder de naam ‘Christmas Always Finds Its Way’. Hierbij is de boodschap dat Kerst er altijd weer in slaagt mensen samen te brengen. Coca-Cola steunt dit jaar het Rode Kruis met hun voedselhulpprogramma. Hierbij delen ze boodschappenkaarten uit aan mensen die niet rond kunnen komen in een moeilijke periode. Met de kaarten kunnen boodschappen gedaan worden. Bij de truck kunnen bezoekers voor een minimum bedrag van vijftig cent, meer mag dus ook, een Engelse Pie kopen waarvan de opbrengst geheel naar het project van het Rode Kruis gaat.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops