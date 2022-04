Coca-Cola lanceert nieuwe suikervrije dranken

ROTTERDAM – De consument wil drankjes met minder calorieën, zonder suiker en een grotere keuze aan smaken en beleving. Coca-Cola speelt in op deze ontwikkeling met een vernieuwend aanbod aan drankjes. Het portfolio wordt dit voorjaar uitgebreid met vier verschillende introducties.

Deze introducties staan in lijn met de ambitie van de fabrikant om in 2025 vijftig product van het verkoopvolume afkomstig te laten zijn van suikervrije en caloriearme dranken.

Suikervrij

De eerste introductie is Coca-Cola Zero Sugar Cherry. Volgens de frisdrankgigant kiest één op de vijf cola-drinkers in Nederland voor frisdrank met smaakvariatie. Hiervan heeft 52 procent de voorkeur voor de kersensmaak. De nieuwe variant is nu ook buiten de supermarkten te vinden, in horeca en on the go-locaties in verschillende verpakkingen: 330 ml blik, 500 ml PET-fles en 200 ml glazen fles. Binnen de Fuze Tea-lijn wordt een nieuwe suikervrije smaak gelanceerd. Naast Fuze Tea Black Tea Raspberry Mint No Sugar, komt nu ook de Green Tea Appel Kiwi No Sugar variant op de markt. Deze ijsthee is vanaf deze week in verschillende maten verkrijgbaar.

Design

Niet alleen zijn er nieuwe smaken aan het portfolio van Coca-Cola gelanceerd, ook zijn er op het gebied van design en verpakkingen stappen gezet. Zo heeft Fanta Orange No Sugar een nieuw design gekregen. De zilveren uitstraling is verruilt voor een fris wit design. Deze suikervrije frisdrank was al beschikbaar in de supermarkt, vanaf deze week wordt de 500 ml PET-fles en 200 ml glazen horecafles gelanceerd, ook in het nieuwe design. Tot slot wordt de Sleek can de nieuwe standaard. Het gehele 330 ml blikassortiment voor het in home en on the move-kanalen is nu verkrijgbaar in het blik dat is gemaakt van recyclebaar aluminium en een moderne uitstraling heeft. Alleen de Fuze Tea Green Tea Mango Chamomile en Fuze Tea Black Tea Peach Hibiscus varianten blijven daarnaast als 250ml blikverpakking beschikbaar in het home kanaal.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops