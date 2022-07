Coca-Cola: ‘Samen met onze klanten halen we het maximale uit de categorie’

GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: Frisdranken Criteria: Omzetprestatie & Succes van introducties en productenWinnaar : Coca-Cola Europacific Partners

ROTTERDAM - Een samenwerking gaat verder dan alleen het gezamenlijk invullen van kansen, aldus Janine Pieterse, senior category manager, en Roderick van Gils, associate director nationale accounts Retail bij Coca-Cola Europacific Partners Nederland. Coca-Cola, de marktleider binnen frisdrank, is uitgeroepen tot Gouden Partner. “Het gaat ook om het begrijpen van elkaars uitdagingen en daar met de juiste ondersteuning het maximale uit te halen.”

Jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat betekent deze prijs voor jullie?

Van Gils: “We zijn erg blij met deze waardering vanuit onze klanten. Voor Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) staat voorop in de samenwerking met onze klanten om het maximale uit de categorie te halen, ondersteund met ons uitgebreide portfolio van sterke merken. Na de uitdagingen van het afgelopen jaar was voor ons het belangrijkste om onze klanten op een zo goed mogelijke manier te ondersteunen en met elkaar de juiste groeikansen te identificeren en in te vullen.”

Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op jullie succes?

Pieterse: “We willen de categorie optimaal benutten en dat doen we op basis van onze categorievisie, waarbij we kijken naar veranderend drink- en shopgedrag van consumenten. Deze visie vormt de basis van de adviezen die we delen met onze klanten. We zien dat de duale shopper (de shopper die zowel suikervrije als suikerhoudende dranken koopt, red.) een hogere waarde per mandje genereert dan de shopper die een van beide koopt. In al onze plannen staat de duale shopper dan ook centraal om de waarde van de categorie te maximaliseren.”

Wat zijn voor jullie de belangrijkste pijlers van een goede samenwerking?

Van Gils: “Onze aanpak in de samenwerking is een volledig geïntegreerde, waarbij verschillende disciplines zoals category development, (field) sales, shopper marketing en supply chain naadloos op elkaar zijn aangesloten. Hierdoor kunnen we de beste ondersteuning bieden aan de klant. Dit betekent niet alleen het gezamenlijk invullen van kansen, maar ook het begrijpen van elkaars uitdagingen en elkaar hier zo goed mogelijk in ondersteunen.”

Hoe gaat de samenwerking met opkomende kanalen zoals flitsbezorgers?

Pieterse : “De consument doet zijn aankopen op verschillende manieren en plekken en winkelt daarmee veel meer omnichannel dan voorheen. We zien dat nieuwe spelers de markt betreden als het gaat om snelle bezorging en dat ook traditionele retail zich hier steeds meer op gaat focussen. Deze ontwikkelingen bieden uitdagingen die – als je ze goed invult – juist ook innovatiekansen bieden. Het is aan ons om samen met onze klanten te kijken hoe we de markt hierin kunnen optimaliseren.”

“We werken supergoed samen. Coca-Cola denkt altijd mee en zorgt steevast voor verrassende presentaties.”

Tom Krijkamp

manager Operatie AH van den Tweel

Bron: Levensmiddelenkrant

