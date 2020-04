Coca-Cola verkoopt kwart minder frisdrank door corona

(CORONANIEUWS) ATLANTA - Coca-Cola verkoopt sinds begin april wereldwijd een kwart minder frisdrank door de maatregelen tegen het coronavirus, zoals de sluiting van horecazaken. De Amerikaanse onderneming verwacht dan ook een stevige impact van de crisis op de resultaten in het tweede kwartaal.

Coca-Cola zegt dat de daling van het verkoopvolume vrijwel volledig komt doordat buitenshuis, zoals in cafés en restaurants, minder wordt geconsumeerd. Die verkopen zijn goed voor ongeveer de helft van de omzet van het bedrijf. De frisdrankproducent hoopt dat er in de tweede helft van dit jaar verbetering optreedt. De uiteindelijke gevolgen voor heel dit jaar zijn nu nog moeilijk in te schatten.

China

In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de omzet van Coca-Cola met 1 procent tot 8,6 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. Dat kwam door een zwakkere verkoop in China onder druk van de uitbraak van het coronavirus in dat land. De nettowinst bedroeg bijna 2,8 miljard dollar.

Bron: ANP