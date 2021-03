Colruyt bereikt promogevoelige klanten

HALLE – Colruyt Group komt met een nieuw online promoplatform ‘Deals!’. Hiermee biedt de Belgische keten een wisselende selectie van A-merkproducten aan, vaak in grote hoeveelheden.

Het platform is een aanvulling op het bestaande promo-aanbod van de verschillende winkelformules van Colruyt. Deals! wordt aangeboden via Collect&Go, de online boodschappendienst van de groep. Consumenten kunnen echter hun Deals!-aankopen niet combineren met hun Collect&Go-boodschappen, omdat het twee afzonderlijke online platformen zijn.

Concurreren

Tom Deprater, verantwoordelijk voor Collect&Go, zegt dat een toenemend aantal mensen bereid is om grote hoeveelheden te kopen als daar grote kortingen tegenover staan. De formule wil hiermee concurreren met buitenlandse webshops die bij onze zuiderburen leveren. “Deals! richt zich op een doelpubliek dat door de andere formules van Colruyt nog niet voldoende bereikt werd. Via dit nieuwe platform willen we voldoen aan de wensen van uiterst promogevoelige klanten die bereid zijn om grote voorraden in te slaan”, zo zegt Deprater.

Beperkt en snel wisselend

De producten die worden aangeboden vallen in de categorieën dierenvoeding, verzorgings- en onderhoudsproducten, wasmiddel, papierwaren en babyartikelen. Het assortiment is beperkt en snel wisselend met zeer voordelige aanbiedingen bij grote volumes, aldus Colruyt. Bovendien menen ze andere producten aan te bieden dan hun fysieke winkels of webshops verkopen.

Bron: Levensmiddelenkrant