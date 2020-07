Column: ‘Blokker en Hema: interessante gedachte’

Twee nieuwsitems waren de afgelopen tijd dominant. Met op de eerste plaats natuurlijk corona. Dagelijks lees je over steunmaatregelen voor diverse branches vanwege het virus.

Terecht en begrijpelijk, maar soms doet het denken aan het uitdelen van pleisters, terwijl dat niets doet om de wond te genezen. Ik hoor bijvoorbeeld weinig over de strategie om de crisis die er is en nog heftiger zal worden, te tackelen. Nu praten we over miljarden om de effecten van corona enigszins te beteugelen, maar waar blijft dat geld?

Tien jaar geleden kwam de regering naar buiten met een soort speerpuntenbeleid. Tien sectoren in de Nederlandse economie zouden prioriteit krijgen. Hierin investeren zou deze sectoren nog beter en krachtiger maken; onze positie versterken en de voorsprong vergroten. Daar zouden tientallen miljoenen mee gemoeid zijn. Lang niet de miljarden voor corona zijn vrijgemaakt.

In dat lijstje topsectoren vinden we Tuinbouw, Agri & Food, Water & Maritiem, Life Sciences & Health, Chemie, High Tech systemen & materialen, Energie, Logistiek en de Creatieve Industrie. Daarin is Nederland goed en sterk. De toekomst van deze sectoren bepaalt de komende jaren (misschien wel decennia) de gezondheid van onze hele economie, dus hier moet in worden geïnvesteerd. Daar moeten juist nu miljarden naar toevloeien, om snelheid te maken. Investeringen die voor de komende jaren gepland staan, moeten naar voren worden getrokken. Dat levert veel extra werkgelegenheid op, stimuleert de banenmarkt, de economie en vooral de concurrentiekracht van Nederland.

Nieuwsitem twee: Hema. Er wordt druk over gefilosofeerd en dat is niet zo gek ook. De Nederlander is emotioneel verbonden aan de Hema: de Hema is van ons allemaal. Boekhoorn heeft de handdoek in de ring gegooid. Dat wil niet zeggen dat Boekhoorn geen interesse meer heeft. Hij staat in de coulissen zijn kans af te wachten. Jumbo heeft geen interesse, meldde Tom van Veen. Opmerkelijk, aangezien er al een samenwerking is en de horeca van beide zou synergie en nieuwe mogelijkheden kunnen opleveren. De ondernemende geest van Jumbo zou Hema nieuw leven kunnen inblazen, waarbij de non-food van Hema aanvullend zou kunnen werken voor Jumbo.

Blokker was deze ronde de eerste die zich publiekelijk meldde. ‘De lamme en de blinde’, las je tussen de regels door. Maar ik vind het een interessante gedachte. Hema is ‘nice to go’ en Blokker ‘need to go’. Het vult elkaar daarmee op een interessante manier aan. Hema is inspirerend en Blokker heeft wat je nodig hebt. Hema heeft ook food en horeca, Blokker niet.



Hema heeft mede daardoor traffic & frequentie en Blokker niet. Hema verrast en Blokker probeert dat ook. Door deze te combineren, kom je verder. Hema en Blokker zijn online actief, maar een combinatie is efficiënter en maakt sterk. Denk hierbij ook aan een gezamenlijke klantenkaart, meer en betere data, winkellocaties die doubleren en kunnen worden verkocht of die kunnen worden samengevoegd.

Denk in dit verband ook aan Miniso, de nieuwe Chinese formule van Blokker. Die zou wel met 50 winkels in Nederland willen starten. Wereldwijd heeft de formule bijna 5.000 winkels. Ik denk wel: bij Hema designt men en koopt men in. Dat gaat vaak niet samen, want ratio en emotie botsen. Dat gaat dan ten koste van geld, tijd en slagkracht. Voorlopig schrap ik Blokker in elk geval nog niet van mijn lijstje. Dat lijstje zal de komende weken groter worden, misschien wel met onverwachte namen. Ik kan er nog wel een paar bedenken…

Rob Benjamens

is directeur/partner van Brand&Business Architects

Bron: Levensmiddelenkrant

