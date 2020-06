Column: De zomer

Ik ga in deze column niets over corona schrijven. Ik kijk wel uit. In Nederland wonen tegenwoordig namelijk 3 miljoen virologen, 4 miljoen economen en 2 miljoen onderwijsdeskundigen. En de rest van onze landgenoten is inmiddels zelfs afgestudeerd op alle drie de disciplines. De kans dat ik hier iets verkeerd schrijf is dus levensgroot. Nee, ik kijk wel uit.

Dat wat ooit begon als ‘samen bestrijden we deze crisis’ is uitgemond in een ordinair gevecht van ‘ieder voor zich, God voor ons allen’. We acteren en reageren enkel en alleen vanuit onze eigen situatie en dito portemonnee. We zijn boos, want we mogen dit niet, dat gebeurt te laat en we krijgen te weinig compensatie voor de geleden verliezen en gederfde inkomsten. Dus ik ga het vuurtje niet verder opstoken.



Ik hoef niets te schrijven over het huftergedrag van sommige bedrijven in deze crisis. Ze weten het zelf heus wel, ze zijn er immers ook groot mee geworden. Namen noemen heeft geen nut, ze zouden het zelfs een eer vinden. Dat daarentegen gelukkig ook veel bedrijven hun sociale kant laten zien, is te summier voor een column. En dat ik vind dat sommige bedrijven er wel heel snel en makkelijk de stekker uithalen is irrelevant. De toeleveranciers hebben simpelweg pech en de medewerkers staan op straat. Maar als je dat voor jezelf kunt verantwoorden en het ‘ondernemersrisico’ noemt, valt het eigenlijk wel mee.



Vooral als je zelf er eind vorig jaar nog een fraai dividendje hebt uitgehaald. En och, wellicht komt er wel een mooie doorstart. Dan zeg je tegen je crediteuren dat ze nu helaas het haasje zijn, maar het goede nieuws is dat ze vanaf volgende maand weer mogen leveren. Vervolgens betaal je die levering pas na 90 dagen en de wereld draait door alsof er niets gebeurd is.



Maar ook de ‘echte’ economische slachtoffers hoef ik niet te helpen. Zij weten heus wel dat ze de rug moeten rechten en verder moeten gaan op basis van innovatief denken, positivisme en het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen. Ze hebben de tijd gehad om goed na te denken en hun bedrijf en/of hun leven in te richten op de nieuwe werkelijkheid. Klaar voor de toekomst met het plan 1.5 in de hand!

Dus geen enkele reden om over corona te schrijven. Daarom gaat mijn column deze keer over de zomer.

Jippie, de zomer is weer begonnen. Geniet ervan en ik wens je heel veel omzet!



Rob van Herpen

is eigenaar van CaminoR Advies B.V. en auteur van ‘Lekker zakendoen’