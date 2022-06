Column: EEN ‘nieuw’ businessmodel

Beste lezer, deze keer iets heel persoonlijks. Ik ga namelijk rijk worden, heel erg rijk! Na tientallen jaren ervaring in de foodbusiness heb ik een compleet nieuw businessmodel gebouwd voor fabrikanten, groothandels en retailers. En daar ben ik best een beetje trots op.

Helemaal spiksplinternieuw is het eerlijk gezegd niet, maar je ziet het zelden meer. Het is zo zeldzaam dat het voor de meeste bedrijven een revolutionaire omslag betekent. Zoiets als een agile-werkende black belt nudge . Maar dan anders. Tegen u kan ik het wel zeggen, u klept het toch niet door aan mijn concurrenten. Wat ik bedacht heb, is het volgende: de verkopers van een bedrijf laat ik verkopen. De buitendienst gaat dat buiten doen, de binnendienst binnen. De buitendienstmedewerkers, die hun regio, klanten en potentiële klanten kennen, laat ik zelf hun agenda maken en zelf bepalen waar ze naartoe gaan. De ene klant wil elke week even een update, de andere één keer per jaar. Maar dat weet de verkoper. De leidinggevende van deze club bemoeit zich daar niet mee. Die geeft ze targets en speerpunten, en vooral heel veel vertrouwen. Niks 08.00 uur beginnen, dat bepaalt de verkoper zelf wel. Niks 80 procent van de tijd op kantoor vergaderen en luisteren naar nitwits. Weg hier! Naar buiten, dáár is het te halen. En waag het eens om deze week nog op de zaak te komen: ontslag op staande voet wegens werkweigering!



De verkopers binnendienst maak ik tot de meest (klant)vriendelijke mensen van het bedrijf. Ja, ze zijn commercieel, maar staan altijd paraat voor de klant, werken klachten direct en adequaat af en zijn intern een verlengstuk van de klant. De inkopers laat ik inkopen. Gewoon lekker kort op de bal. Centje hier, centje daar. Neusje voor innovaties en samen met de category managers struinen ze stad en land af naar pareltjes. Niks 90 procent van hun tijd achter het scherm naar data staren. Dat doen ze maar lekker thuis. En ik heb ook een hele mooie dagtaak voor ceo’s en (afdelings-)directeuren bedacht: ga lekker zelf de hele dag in stuurgroepen, procesgroepen en projectgroepen zitten. Je hebt waarschijnlijk tijd genoeg, je mensen zijn gewoon hun werk aan het doen waar je ze voor aangenomen hebt. Daar hoef je geen tijd aan te besteden, die weten het heus wel. Dat zijn professionals die hun vak verstaan en het nog leuk vinden ook. Dus dat dagelijkse of wekelijkse afdelingsoverleg kun je ook schrappen. Alleen maar geleuter, tijd- en kostenverslindend, terwijl iedereen weer een paar uur mist van zijn passie. Dat is namelijk waar jouw medewerkers voor gekozen hebben en goed in zijn. Ga lekker ’s avonds met je partner evalueren en nutteloze notulen voorlezen aan je kinderen als je ze op bed legt.



Ik ga ervan uit dat ik bovenstaand model als zoete broodjes ga verkopen. Dit soort spraakmakende, innovatieve businessmodellen gaan me miljoenen opleveren. Eén keer opzetten, mooi kaftje eromheen en elke week de naam van de gelukkige koper veranderen. Dan denken ze ook nog dat ik het speciaal voor hen heb gemaakt.





Rob van Herpen

is eigenaar van CaminoR Advies B.V. en auteur van ‘Lekker zakendoen’

Bron: Levensmiddelenkrant