Column: ‘Het draait om keuzes maken en productdominantie’

Vorige week was ik enkele dagen in New York. Heerlijk met mijn vrouw en zonen een paar dagen door de Big Apple. En ook nog eens alle vier de marathon mogen voltooien.

Als foodie kun je er je hart ophalen. Prachtige winkeltjes, allemaal met hun eigen specialiteiten. Zo was ik (weer) onder de indruk van Whole Foods Market. Als je in Brooklyn over de Bedford Avenue loopt, zie je in eerste instantie een relatief kleine winkel. Bij binnenkomst word je overvallen door bloemen en planten, daarna wat on-the-go-handel en uiteindelijk kom je bij 35 kassa’s terecht. Niks aparts.

Maar als je naar beneden gaat, beland je in een waar walhalla van food. Een enorm assortiment aan natural en organic food. Duizenden meters vvo. Heel veel aandacht voor vers en prachtige innovaties. Zoals een groot apparaat, van Nü Milk, waar je je eigen amandelmelk of havermelk kan samenstellen en die à la minuut voor je wordt gemaakt. En ook aandacht voor streekproducten.

Meer dan 400 bieren in het assortiment, waarbij ze enkel extra aandacht geven aan een brouwerijtje uit Brooklyn, door een eenvoudige sticker bij het schap waarbij de brouwer, een dame in dit geval, wordt uitgelicht met een interessant verhaal. Tja, wat kun je met bovenstaande als je een supermarktje hebt van 300 meter vvo in Hoogezand of in Heeswijk-Dinther? Nou, meer dan je wellicht denkt. Waar het mijns inziens namelijk om draait zijn twee zaken: keuzes maken en productdominantie.

Keuzes maken op alle fronten. Wat wil je uitstralen, welk assortiment ga je voeren, wat is je specialiteit? Je ziet te veel ‘van alles een beetje’. Dat betekent ook dat je sommige segmenten, sommige productgroepen kunt gaan schrappen. En zeker in de breedte is er veel te winnen. Schrappen die handel! Focussen op je sterktes en die uitvergroten! Daarnaast zie je, waar je ook kijkt in NY, productdominantie. Het product ligt er fantastisch bij. Het product staat centraal.

Geen schreeuwerige borden er omheen, de consument, jouw klant, is niet gek. Die heeft inmiddels zoveel kennis gekregen, dat je niks toevoegt aan allerlei uitleg. Ook hoef je de winkel niet vol te hangen met grote posters met afbeeldingen van producten die in je weekfolder staan.

Jouw klanten kopen producten, zorg dat die top zijn!

Rob van Herpen

eigenaar van CaminoR Advies B.V. en auteur van ‘Lekker zakendoen’