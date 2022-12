Column: Het nieuwe belonen loont

In mijn vorige column ‘On the move’ had ik het over de boel op orde hebben als bedrijf, anders gaan de mensen lopen. Een belangrijk onderdeel van de boel op orde hebben is om het beloningssysteem voor de medewerkers top voor elkaar te hebben. Voor een (retail)ondernemer is het wellicht goed om te beseffen dat er grote verschillen zitten in de waardesystemen van generaties. Van babyboomer tot generatie Z: het waardesysteem dat elke generatie drijft, verschilt enorm.

Wat volgens professor Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde bij de TU Eindhoven, hierbij met name speelt is dat millennials en generatie Z een totaal uiteenlopend waardesysteem hebben, waardoor ze ook anders naar werk kijken. In veel organisaties is GSM – Geld, Status en Macht – het belangrijkste waardesysteem. De boomer-generatie, die nu vaak verantwoordelijke posities bekleedt (dus ook ondernemers), biedt dus vanuit haar eigen waardesysteem een beloningssysteem aan dat vooral haar eigen grootste drijfveer is: Geld, Status en Macht.

Het waardesysteem van de jonge generaties bestaat uit 4 x P; People, Planet, Profit en Pleasure. Dat betekent in de praktijk dat alleen maar meer geld geven niet genoeg is om jongere generaties aan je te verbinden. Zij vinden het heel belangrijk dat het goed gaat met de betrokken mensen van de organisatie, zoals collega’s en klanten. Bijdragen aan een betere wereld is een must. Een goed inkomen blijft ook belangrijk om de nieuwste trend te kunnen volgen, het werk en het leven moeten aangenaam en betekenisvol zijn. Een ‘volle’ bankrekening is niet de voornaamste drijfveer.

De verschillende waardesystemen botsen omdat er nauwelijks overlap is. De vraag is: kan je beloningen dus standaardiseren? Of moet je kijken naar wie je wil aantrekken en hoe je die kunt aantrekken? Secundaire arbeidvoorwaarden zijn belangrijker dan ooit. Lunch van de zaak, een pooltafel of tafelvoetbal in de kantine of korting op het productaanbod zijn hele normale zaken aan het worden. Wees creatief in wat je kunt bieden. Betrek je huidige medewerkers daarbij, dan haal je de beste mensen in huis!

Milou Driesse

is winkeladviseur

Bron: Levensmiddelenkrant