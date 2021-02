Column: Non-foodretail snakt naar licht aan het eind van de tunnel

Het coronavirus en de daartegen genomen maatregelen maakten 2020 tot een uitzonderlijk jaar, zeker ook voor de retail. Wanneer komt het moment dat we corona achter ons kunnen laten? Een vraag waarop we allemaal het liefst zo snel mogelijk een antwoord willen. Voor ondernemers in de non-foodretail is licht aan het eind van de tunnel zeer welkom. Hoewel het logisch zou zijn de effecten van corona te beschrijven op het levensmiddelenkanaal, wil ik jou als lezer in deze column toch ook graag meenemen in de impact op de non-foodretail.

Vanwege allerlei beperkende maatregelen verplaatste een deel van de consumentenbestedingen zich in eerste instantie van de horeca en het toerisme naar de detailhandel. Vooral webwinkels, woonwinkels, tuincentra en bouwmarkten deden daardoor goede zaken. De verschillen per segment en winkel waren enorm. Tegenover de hoge omzetgroei in het segment ‘living’ (van elektronicazaken tot tuincentra) stond een relatief hoge krimp in ‘fashion’. Maar de tijdelijke sluiting van niet-essentiële winkels in december van vorig jaar en de onzekerheid over de duur hiervan leiden tot veel legere winkelstraten dan normaal. De digitale winkelmandjes zijn daarentegen voller dan ooit!

Een ander beeld is te zien in foodretail, die profiteerde in 2020 in sterke mate van de sluiting van grote delen van de horeca en het feit dat Nederlanders de afgelopen periode veel meer tijd thuis doorbrachten dan normaal. De supermarktbranche bijvoorbeeld heeft enorm drukke maanden achter de rug. En nog steeds!

Van de omzetgroei van 8 procent voor supermarkten is naar schatting tussen de 5 en 6 procentpunt het gevolg van de corona-uitbraak. Na zo’n goed jaar is het lastig om de groei vast te houden. Verwachting is dan ook dat in 2021 de omzet in foodretail licht krimpt en dat circa 1 miljard euro omzet weer terugvloeit naar consumptie buitenshuis. In algemene zin geldt daarbij natuurlijk wel dat hoe langer het versoepelen van coronamaatregelen op zich laat wachten, hoe langer supermarkten bovengemiddelde omzetten draaien en hoe kleiner de krimp in 2021 uitvalt.

Een versoepeling van de coronamaatregelen zal een stimulans teweegbrengen in de uitgaven aan etentjes, festivals en vakanties. Hiermee komt een belangrijke impuls voor uitgaven aan spullen voor in en om het huis weg te vallen. Met als gevolg dat de omzetgroei in de meeste branches in 2021 fors lager zal uitpakken. Maar het grootste probleem in de detailhandel ligt in de onverkochte (winter) voorraden. En – even specifiek voor de kledingbranche – in maart wil niemand meer winterkleding kopen. Voor winkels doemt dan ook een volgend probleem op: hoe kan je een nieuwe collectie of nieuw assortiment inkopen als je afgelopen weken zoveel omzet hebt gemist? Er is immers geen cash.



Zonder ruimhartige steun van de overheid zie ik dan ook heel veel retailers in de problemen komen. Met alle gevolgen voor de winkelstraat van dien! En ook wanneer corona onder controle is, zullen de effecten helaas nog lang voelbaar blijven.

Dirk Mulder is sectorbanker trade & retail bij ING