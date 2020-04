Column: ‘Pittige tijden, maak de plannen nu!’

Wonende in het landelijk epicentrum van het coronavirus kennen we in Noordoost-Brabant pittige tijden. De vaak wat grotere gemeentes bestaan uit dorpen waar we elkaar nog kennen. En dan is de verslagenheid groot met honderden doden en een veelvoud aan besmettingen. Tegelijkertijd zie, voel en hoor je ook Samen Sterk en Je maintiendrai . Mensen zijn liever voor elkaar, behulpzamer en er ontstaan tal van initiatieven om elkaar door deze crisis te loodsen. De ‘Koop lokaal-acties’ komen als paddenstoelen uit de grond.

Op menselijk vlak ontstaat er een mooie eenheid, op zakelijk gebied ziet ik enorme tegenstellingen. Er zijn bedrijven die van gekkigheid niet weten hoe ze het voor elkaar moeten krijgen. Supermarkten draaien overuren, de asperges en aardbeien moeten van het land en de productiebedrijven voor de foodretail maken er shifts bij. Aan de andere kant ligt alles stil. De horeca en non-foodretail liggen totaal plat, van zzp’ers en mensen zonder vast arbeidscontract wordt massaal afscheid genomen en kantoren en wegen zijn leeg.

Ook ethisch zijn de verschillen groot. Daar waar bedrijven handelspartners blijven steunen en keurig netjes de rekeningen blijven betalen, zijn er ook die in dit soort tijden huftergedrag vertonen. Met een briefje of telefoontje eenzijdig de betaaldagen oprekken, tot 90 of wel 150 dagen. Lekker de shit terug de bedrijfskolom in knallen. Alsof je leveranciers het wél makkelijk hebben nu. En tegelijkertijd maken bedrijven als Action leuke sociale acties en De Bijenkorf spectaculaire price-off’s voor haar klanten. Bah. Of het bedrijf dat haar leveranciers opbelt om én uitgestelde betalingen te doen én overvoorraden terug te sturen. Lekker je magazijn opruimen en handel - die er vaak al jaren stond - return to sender. Maar daarentegen zijn heel veel bedrijven sociaal betrokken en geven gul aan maatschappelijke doelen in geld en goederen. Ja, in moeilijke tijden leer je elkaar kennen. En die moeilijke tijden houden mijns inziens nog heel lang aan. Een economische crisis is onafwendbaar. Faillissementen zullen komen en het werkloosheidscijfer zal toenemen.

Toch wordt het niet louter kommer en kwel. We maken namelijk (bijna) allemaal weer even een pas op de plaats. Een moment van reflectie kan nooit kwaad. Als bedrijf heb je nu alle tijd om eens goed na te denken hoe het verder moet. Wat zijn de verbeterpunten in je organisatie? Hoe toekomstbestendig ben je? Hoe afhankelijk ben je van de elementen of van één afzetkanaal? Maak de plannen nu! Dat vraagt leiderschap, creativiteit, kennis, positivisme en visie, niet toevallig de belangrijke pijlers van het ondernemerschap. Inmiddels hebben we in korte tijd geleerd dat je niet meer met hele volksstammen naar vergaderingen gaat rijden, maar dit prima vanuit Skype of Zoom kan doen. Dus de plannen delen en samen overleggen kan met het gedwongen lesje digitalisering op een veel efficiëntere manier met veel minder kosten.

Zoals in elke crisis wordt het economisch bed opgeschud. Bedrijven vallen af en er ontstaan kansen voor bestaande bedrijven en start-ups. Zorg dat je bij de tweede groep zit en houd het bovenal gezond!

Rob van Herpen

is eigenaar van CaminoR Advies B.V. en auteur van ‘Lekker zakendoen’



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops