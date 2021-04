Column: Ruim baan voor de jongeren

Het afgelopen jaar is voor nagenoeg iedereen klote geweest. Heftige zaken als de dood en ernstig ziek daargelaten, was het vooral dat we onszelf heel erg zielig vonden. We mochten niks en gingen van avondklok naar lockdown, van gederfde inkomsten naar niet naar de kroeg en van mondkapje naar ‘nog niet gevaccineerd’. Iedereen met zijn eigen verhaal, vanuit zijn eigen perspectief. En iedereen heeft gelijk. En ik heb ook begrip en medelijden met een ieder.

Waar ik me echter vooral druk om maak, is de situatie van de jongeren. Die groep enthousiastelingen tussen de pakweg 18 en 23 jaar die wij als volwassenen zo graag ‘jongvolwassenen’ noemen. Deze kids hebben een leeftijd die we achteraf bestempelen als ‘de mooiste tijd van je leven, onbezorgd, veel lol en net zoveel vrienden en vriendinnen als glazen bier op een donderdagavond’. Maar ook een leeftijd die vaak bepalend is voor de rest van je leven. Pak je kansen. Krijg je überhaupt kansen?

En die laatste vraag zal in onze sector beantwoord moeten worden door supermarktondernemers. Maar ook door HR-managers van groothandels en producenten. Zij zijn meer dan ooit bepalend en belangrijk in de (verdere) ontwikkeling van onze jeugd.



Dus: stop even met het naar buiten knikkeren van caissières en vakkenvullers als ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Ja, ik weet dat het een paar dubbeltjes per uur scheelt, maar voor hen is het - naast die paar euro’s per uur die ze er voor krijgen - een belangrijk sociaal tijdverdrijf én leerschool. Daarbij is het elke keer opnieuw beginnen met 14-jarigen tijdrovend en arbeidsintensief.

Geef de leerlingen en studenten op het vmbo, mbo en hbo een mooie stage- of afstudeerplek. Misschien zie je het teveel als kostenpost of lastig, of ze nemen zoveel tijd in beslag. Maar ze verdienen het en is bepalend voor de start van hun carrière. Sterker nog, zonder deze periode krijgen ze geen papiertje en dus geen entreeticket tot de arbeidsmarkt. Dus creëer deze plekken!



En als je het toch over kosten hebt; een jonge, net afgestudeerde jongen of meid is nog niet duur. Je kunt ze nog kneden, ze zijn leergierig en brengen weer een frisse wind op een afdeling. Dus geef ze een plaats in je organisatie. Natuurlijk zijn ze vanaf de eerste dag nog niet ‘operationeel’, maar geef ze gerust een kans. Met de meeste komt het helemaal goed!

Kortom, zet de steun aan de jongeren voorlopig maar eens op plek 1 van je maatschappelijk verantwoord ondernemenlijstje, voor hen én voor jezelf !

Rob van Herpen

is eigenaar van CaminoR Advies B.V. en auteur van ‘Lekker zakendoen’