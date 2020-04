Column: Ziet u die anderhalvemetereconomie al?

Het stof van de coronapaniek begint te dalen, maar ons leven zal niet meer hetzelfde zijn. Voortaan is het verdeeld in de tijd van voor en na SARS-CoV-2. Dat komt omdat we vergeten waren dat we elkaar dodelijk ziek kunnen maken. Goed beschouwd is dat merkwaardig. Nog geen honderd jaar geleden waren infectieziekten onderdeel van het leven. Nog altijd zien we ze permanent langskomen in de vorm van vogelgriep en varkenspest onder dieren.

Aan het begin van de vorige eeuw wisten we nog dat het lot ook ons kan treffen. Tijdens de Spaanse Griep (1918-1922) accepteerden we menige jonge dode. Ook toen werd aan social istancing gedaan, gingen de scholen dicht en werden grote bijeenkomsten afgelast. Maar niet zo systematisch en vergaand als nu, met lockdowns die leiden tot milieu- en klimaateffecten die zelfs Greta Thunberg niet voor mogelijk hield.



Hoe gaat het verder? Natuurlijk gaan de lockdowns eraf. De Franse president kondigde dat minder ruw aan dan de Amerikaanse. In een typische Trump-tweet zei die laatste dat hij alweer klaar was met dr. Faucy, zijn wereldwijd gerespecteerde infectieziektenadviseur. Maar het gaat gebeuren, zelfs zonder de vaccins waarop bestuurders hun hoop voor dit najaar stellen. Ook in Nederland. Omdat de economie geen maanden stil kan staan. Dan breekt immers pas echt de pleuris uit in de vorm van werkloosheid, sociale onrust en de, zelfs gewapende, conflicten die daar het gevolg van zullen zijn.

Ondernemers moeten leren ondernemen in die nieuwe tijdsgeest. De samenleving als geheel is zich in één klap weer intens bewust van het dodelijke risico van infectieziekten. Maar daar komt iets bij. Onze tijd beschikt over moderne middelen: vergaande biocontrol in de vorm van apps, metingen met sensoren, verplichte aanvullende tests, real-time -analyse van data en individuele waarschuwingssystemen die mij of de politie vertellen wie in mijn omgeving een risico vormt. Dat gegeven is de basis voor onze nieuwe samenleving en de omgeving waarin u onderneemt.



Tot welke kansen en bedreigingen leidt dat? Ziet u een blijvende betaalbare anderhalvemetereconomie voor u in de trein, het vliegtuig, winkels, bioscopen, theaters, congressen en de horeca? Maatregelen zijn denkbaar, maar duur. Efficiency zit in minder of eigen mobiliteit, online, bestellen en bezorgen of ophalen. Elkaar echt ontmoeten wordt premium.



Dick Veerman

is oprichter van Foodlog.nl

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.