Consument blijft nog steeds zuinig

AMSTERDAM – Ook na de versoepelingen van coronamaatregelen blijft de consument minder uitgeven. ABN Amro komt tot deze conclusie na het analyseren van transactiegegevens van Nederlanders. Zij vergeleken de consumptieve uitgaven met die van vorig jaar.

Uit de gegevens blijkt dat in veel categorieën nog steeds minder wordt besteed dan een jaar eerder. Een grote uitzondering wordt gezien bij online boodschappen doen. Daarin blijven de uitgaven sinds maart minimaal dubbel zo hoog als in 2019. Ook wordt er met het doen van fysieke boodschappen nog steeds meer uitgegeven. In juni schommelden de uitgaven rond 20 procent hoger dan het jaar ervoor. Daarentegen is de horeca, die sinds deze maand zijn deuren weer mocht openen, zijn nog lang niet terug het oude niveau.

Over het algemeen geven ondernemers wel aan minder negatief te zijn dan de maanden hiervoor. Vooral over de verwachtingen over de koopbereidheid van consumenten waren zij weer positiever. De opleving is te danken aan een combinatie van het snel teruglopende aantal besmetting en de versnelde versoepelingen.

Spaarpot

Het niet uitgegeven geld gaat vooralsnog voornamelijk naar de spaarpot. Nederlandse huishoudens stopten in totaal in mei bijvoorbeeld zo’n 10 miljoen euro op hun spaarrekening, blijkt uit cijfers van De Nederlandse Bank. Volgens ABN Amro zal het nog minimaal twee jaar duren voordat Nederland weer op het economische niveau is van voor de coronacrisis.