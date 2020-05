‘Consument trekt naar strand, drukker op straat’

AMSTERDAM – Nadat het de afgelopen weken drukker is geworden in grote steden, trekken meer consumenten naar de stranden in week 21. Dat zegt onderzoeksbureau RMC. Op Hemelvaartsdag kwam er voor iedere vier strandgangers een vijfde bij, ten opzichte van de week ervoor. Wel was het er nog 37,9 procent rustiger dan vorig jaar.