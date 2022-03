Consumentenvertrouwen historisch laag

LEIDSCHENDAM – Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) presenteert cijfers voor het consumentenvertrouwen. Het bureau geeft aan dat de stemming onder consumenten in maart is verslechterd.

In maart kwam het consumentenvertrouwen uit op -39, in februari was dit nog -30. Dit is volgens het CBS bijna het laagste niveau ooit. Enkel in februari en maart 2013 lag het vertrouwen lager. Het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar was -8. De index van het consumentenvertrouwen geeft aan in hoeverre Nederlanders vinden dat het economisch gezien beter of slechter gaat. Dit wordt bepaald aan de hand van de mening van huishoudens. In de meting van het consumentenvertrouwen van maart speelt voor het eerst de oorlog in Oekraïne mee. Consumenten waren deze maand vooral somberder over de komende twaalf maanden.

Koopbereidheid

Naast een flinke duik voor vertrouwen in de economie (van -46 in februari naar -58 in maart), daalde de koopbereidheid van -20 naar -26 in maart. Het laagste niveau in 8,5 jaar. Uit onderzoek blijkt dat consumenten in maart de tijd minder gunstig vonden voor het doen van grote aankopen dan in februari.

