Convenience, hygiëne en duurzaamheid bij Wibra en Action

ZWAAGDIJK/ EPE – Discounters Wibra en Action hebben een groot aanbod schoonmaakartikelen. Beide winkels zagen de verkoopcijfers van de schoonmaakproducten stijgen tijdens de coronacrisis en verwachten dat deze trend aan blijft houden.

De discounters geven aan dat er een aantal trends zijn die zich de afgelopen jaren in de schoonmaakcategorie hebben voorgedaan. Wibra zag een toename in convenienceproducten: “Mensen hebben of maken minder tijd vrij om schoon te maken”, vertelt Amela Hodzic Meric, verantwoordelijk voor het schoonmaakmiddelenassortiment bij Wibra. Daarnaast heeft hygiëne binnen het huishouden door de coronacrisis een hogere prioriteit gekregen, stellen beide winkels. Zo zag Action een toename in alle schoonmaakmiddelen en een tijdelijke trend tegen het einde van 2020 op desinfectie- en hygiëneartikelen. Een laatste ontwikkeling die wordt benoemd is dat klanten kiezen voor duurzame producten in de schoonmaakcategorie. Action: “Klanten kiezen vaker voor duurzame verpakkingen, zoals rPET of hervulbare producten.”

Assortiment

Beide merken zijn trots op het brede aanbod van zowel private label, fancy label en bekende merken. Op de vraag wat het populairste item in de categorie is, antwoord Hodzic Meric: “Dat is een inkoppertje: Dasty uiteraard!” Wibra zegt zich te onderscheiden door in te spelen op de klantbehoefte die vanuit trends naar voren komen en daar het assortiment op aan te passen. Bij Action doet het fancy label ‘A good clean’ het goed. Deze lijn bevat onder andere afwasmiddel, badkamerreiniger, keukenreiniger en luchtverfrisser. Actions onderscheidende factor is het wisselende assortiment, waarbij de prijzen van bekende merken onder de reguliere verkoopprijzen zitten.

Corona

Wibra zag tijdens de coronacrisis een groei van de verkoop van schoonmaakmiddelen, deze werd gedreven door keuken-, alles-, en toiletreinigers. “Dat is ook niet gek als je weet dat de merendeel van de populatie zijn werk/schooltijd thuis heeft doorgebracht. Daardoor moesten we vaker ook onze omgeving schoonmaken”, aldus Hodzic Meric. De verkoop van schoonmaakartikelen is 6 procent gestegen ten opzichte van 2020, het totale aandeel van de schoonmaakcategorie is ongeveer 15 procent. Nieuwe plannen in de categorie voor volgend jaar moeten dit aandeel vergroten. Dit doen ze onder andere door de categorie meer onder de aandacht te brengen via diverse marketinguitingen.

Online verkoop

Action startte dit jaar met een webshop. “De webshop is een pilot, de eerste ervaringen stelden niet teleur. Het biedt ons de kans om heel scherp geprijsde grootverpakkingen aan te bieden die in de winkel te veel ruimte in beslag zouden nemen”, aldus Action. De winkel ziet dat klanten bewust terugkomen naar Action voor het schoonmaakschap. Volgens de formule is dit vanwege de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

