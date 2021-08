Coop breidt wereldkeukenassortiment uit

VELP – Coop breidt het wereldkeukenassortiment uit met een lijn Caribisch Streetfood. Het nieuwe assortiment wordt breed bij de supermarkt uitgerold. “Het assortiment wereldkeuken bij Coop wordt steeds completer”, vertelt Christian Freeke, categorymanager diner bij Coop.

De uitbreiding van het aanbod is mede het gevolg van de toenemende vraag naar een internationaal assortiment. Coop schrijft deze verandering toe aan de consument die de afgelopen coronaperiode meer tijd heeft doorgebracht in de keuken en hierbij nieuwe recepten uit heeft geprobeerd. Er zijn de afgelopen periode ruim 300 nieuwe artikelen opgenomen in het vernieuwde internationale keuken assortiment.

Compleet nieuwe keukens

Freeke laat weten: “Waar ik trots op ben is dat we de afgelopen periode compleet nieuwe keukens bij Coop hebben geïntroduceerd, zoals in week 22 de Libanese Keuken en nu in week 34 een nieuwe lijn Caribisch Streetfood. Deze waren voorheen nog niet beschikbaar.” Coop is, door de vernieuwingen van het afgelopen jaar, meerdere fair share punten gestegen binnen de categorie internationale keukens.

Bron: Levensmiddelenkrant