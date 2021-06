Coop en DA komen samen tot DA select

VELP – Coop en DA introduceren DA select. Het nieuwe concept is speciaal ontwikkeld voor de supermarktketen. Daarmee willen zij een zo volledig mogelijk assortiment aanbieden op 40 m2.

De eerste DA openden onlangs in Berlicum en Apeldoorn. De supermarkt en de drogist werken al langer samen op verscheidene locaties. De introductie van DA select is echter een nieuw concept.

Aparte winkel

DA select vestigingen komen vooraan in de supermarkt als een aparte winkel. In de winkel is ook een gediplomeerde drogisterijmedewerker te vinden voor persoonlijk advies. Aankopen worden afgerekend bij de servicecorner van Coop, waar ook PostNL en zelfscankassa’s te vinden zijn. Naast gezondheidsartikelen als pijnstillers en vitamines, is hier ook het volledige DA-huismerk te vinden, met onder andere de make-uplijn, cadeautjes, A-merkartikelen en geuren.

Samenwerking versterken

Bert Nijland, hoofd formulemanagement bij Coop, legt de reden voor de samenwerking uit: “Door de samenwerking met A-merken versterken we onze winkels en ons merk. We zien dat klanten graag de supermarktboodschappen combineren met een bezoek aan een drogisterij. Daar speelt deze formule perfect op in. Het assortiment van DA select is een aanvulling op het aanbod in onze eigen winkels.” Sylvia van Orden, hoofd formule van DA, legt de kracht van het concept uit: “Met DA select realiseren we een compacte drogisterij op een beperkt vloeroppervlak. Advies en service zijn een belangrijk onderdeel van iedere DA, ook dat vinden klanten straks bij DA select.”

Bron: Levensmiddelenkrant