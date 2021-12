Coop start verkoop duurzame Onze Markt-producten

VELP – Coop start deze week met de verkoop van aardappels van het duurzame merk Onze Markt. Het is de eerste supermarkt die de producten van Onze Markt in het schap legt. De aardappels liggen in meer dan 300 Coop-winkels.

Onze Markt is een burgerinitiatief dat onder eigen merk eerlijke voedingsproducten van Nederlandse bodem naar de Nederlandse supermarktschappen brengt. Consumenten kunnen via de website van Onze Markt een vragenlijst invullen over de gewenste herkomst van het eerste product dat nu bij Coop in de schappen ligt: de duurzaam geteelde, Hollandse aardappel. Hier kunnen zij ook wensen uiten over zaken zoals teelmethode, mate van duurzaamheid en grondbewerking. Aan de hand van de vragenlijst volgt een consumentenprijs en wordt een productieselectie gemaakt, zo komt het product dat het beste bij de wensen van de consument past in de winkel te liggen.

Invloed uitoefenen

Jasper de Jong, hoofd category management: “Onze klanten zijn enthousiast. Zij vinden het een goed initiatief. Het idee dat zij hiermee ook invloed kunnen uitoefenen op de prijs van een product, vinden zij prettig. Voor boeren is het mooi omdat zij via Onze Markt de afstand tussen producten en de consument verkleinen en begrip kweken voor hun prijsopbouw. Tenslotte past het idee uitstekend bij onze coöperatiegedachte.” Ook Minne Baukema, initiatiefnemer van Onze Markt, is enthousiast: “Wij verbinden boer en consument. Samen brengen wij eerlijke producten naar de supermarkt. Bovendien kweken we begrip voor de prijsopbouw. We zijn trots op ons partnership met Coop en blij dat hiermee onze producten op grotere schaal verkrijgbaar zijn.”

Bron: Levensmiddelenkrant