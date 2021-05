Coop trapt samenwerking met Eurovisie Songfestival af

VELP – Coop benadrukt de kracht van het samenzijn. Om deze reden zijn ze de samenwerking met het Eurovisie Songfestival (ESF) aangegaan. Met de campagne ‘Samen klinkt beter’ staan de 314 winkels van de keten drie weken lang volledig in het teken van het ESF. De campagne is op 3 mei afgetrapt in Rotterdam.

Mariëlle Witjes, manager marketing en communicatie bij Coop, benadrukt de overeenkomsten en het belang van de samenwerking tussen de Coop en het ESF “Het Eurovisie Songfestival is een van de weinige evenementen in de wereld, die zó sterk de kracht van samen uitdraagt. Dat maakt dat het Eurovisie Songfestival en Coop perfect bij elkaar passen. Wij vinden het als supermarktorganisatie belangrijk om iedereen, van iedere cultuur en met elke achtergrond, gelijk te behandelen. Daarom verbinden we met trots onze naam aan een fenomeen, dat al decennialang landen met elkaar verbindt en een ongekend saamhorigheidsgevoel losmaakt bij mensen in heel Europa en daarbuiten.”

Winacties en campagnes

Er zijn diverse producten in het ‘Samen klinkt beter’ thema in de schappen van de 314 Coop supermarkten te vinden: koek- en snoepgoed, tompouces, douze point-cava en meer. Naast actieproducten zijn er ook activiteiten buiten de winkels om. Via de social media-kanalen zijn er diverse acties, zoals een muziekquiz, waar deelnemers exclusieve kaarten voor ESF shows kunnen winnen. Verder zijn er billboards langs de weg te vinden, tv-commercials en in Rotterdam rijdt een speciale ‘Samen klinkt beter’ tram.

Aftrap

Dragqueen Mama Queen en Sylvia zijn de boegbeelden van de campagne en trappen deze maandag 3 mei af in Rotterdam. Via de social media-kanalen van Coop, en via het festivalaccount @openuptordam, is de 19 dagen lange campagne te volgen, tot de finale op 22 mei van het Eurovisie Songfestival.

Bron: Levensmiddelenkrant