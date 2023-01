Coöperatie Plus draait een goed jaar

UTRECHT – In het eerste jaar van de nieuwe coöperatie Plus en Coop is er een sterk jaar gedraaid. De consumentenomzet kwam uit op 4,7 miljard euro en het marktaandeel zit op ruim 10 procent. In 2022 werden 80 Coop-winkels omgebouwd naar de Plus formule, werd er een pilot gestart voor winkels met een lagere omzet onder de naam Plus Vandaag en werden beide service-kantoren geïntegreerd. Vorig jaar werd Plus door onderzoeksbureau GfK ook uitgeroepen tot beste landelijke supermarkt.