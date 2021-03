Corona zorgt voor recordgroei A-merken

ZALTBOMMEL – De top honderd A-merken die in de supermarkt te koop zijn, hadden in 2020 een omzetstijging van 10,7 procent ten opzichte van 2019. De gezamenlijke jaaromzet van deze producten was vorig jaar € 9,9 miljard, zo maakt IRI bekend.