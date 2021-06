Cosun Beet Company eigenaar van Limako

DINTELOORD – Cosun Beet Company (voorheen Suikerunie) is sinds mei volledig eigenaar geworden van Limako. Door het overnemen van aandelen van ED&F Man heeft Cosun Beet Company maximale import/export flexibiliteit vergaard.

Handelshuis Limako is in 1968 opgericht als joint-venture met ED&F Man om Europese suikeroverschotten te exporteren naar de wereldmarkt. De activiteiten zijn de afgelopen jaren verder uitgebreid, met onder andere suikerimport. Cosun Beet Company is 100 procent eigenaar geworden door de resterende 49 procent van de aandelen over te nemen van ED&F Man.

Verder internationaliseren

Paul Mesters, ceo van Cosun Beet Company vertelt over de ambitie met Limako onder zijn vleugels: “Met onze ambitie om verder te internationaliseren, was het onze wens om geheel eigenaar van Limako te worden. Nu kunnen we onze ideeën beter tot volle bloei brengen. Waarbij Limako als zelfstandig en onafhankelijk handelshuis blijft opereren. Overigens blijft ED&F Man een gewaardeerde internationale businesspartner voor Limako en Cosun Beet Company. Daartoe hebben we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten.”

Bron: Levensmiddelenkrant & Out.of.Home Shops