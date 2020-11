Danone genoodzaakt om banen te schrappen

PARIJS – De impact van COVID-19 is groot bij Danone. De verkoop van flesjes water, zuivel- en yoghurtproducten en babyvoeding is fors gedaald. In een persbericht maakt het bedrijf bekend tweeduizend medewerkers te ontslaan om de winst op te krikken.

In Frankrijk zullen vierhonderd tot vijfhonderd banen vervallen, de andere zullen elders worden geschrapt. Op het hoofdkantoor in Parijs verdwijnt een vierde van de banen. Nog onduidelijk is of er ook medewerkers in Nederland hun baan kwijtraken. Danone heeft tussen januari en september een omzet van bijna 18 miljard euro in de boeken gezet, wat bijna 5,4 procent minder is dan dezelfde periode vorig jaar.



Bron: Levensmiddelenkrant