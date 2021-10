Danone investeert in Zoetermeerse fabriek jarige Nutricia

ZOETERMEER – Nutricia blaast dit jaar 125 kaarsjes uit. Met een investering moderniseert het Franse moederbedrijf Danone daarom de fabriek in Zoetermeer. Dit onder andere om de productie te vergroten en het water- en energieverbruik te verlagen.

Nutricia levert sinds 1896 speciale voeding als babyvoeding en medische voeding. De producten die de fabriek in Zoetermeer fabriceert worden overal ter wereld verkocht.

Duurzamer

Met de investering wordt de productiecapaciteit uitgebreid, maar met 25 procent minder energieverbruik en 50 procent minder watergebruik ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast betekent de vernieuwing van de fabriek in de praktijk onder andere een investering in kwaliteit en innovatie en digitalisering van processen.

Onderzoek en ontwikkeling

Danone zegt Nederland als belangrijke markt te beschouwen. Sinds de overname van Nutricia in 2007 investeerde het bedrijf in een onderzoekscentrum in Utrecht, een nieuwe fabriek in Haps, een tweede hoofdkantoor in Hoofddorp, een nieuw distributiecentrum in Haps eind dit jaar en nu de modernisering van de fabriek in Zoetermeer. De fabrikant vertelt meer te gaan doen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van producten en diensten, vanwege het belang van voeding.

Tweede thuisland

Paul Oerlemans, general manager bij Danone in Nederland, stelt dat ons land het tweede thuisland van Danone is. “Voor Danone is Nederland zeer belangrijk, niet alleen als markt, maar ook omdat Nederland een zeer prominente rol vervult binnen Danone. De vestigingen in Zoetermeer en Noord-Brabant produceren medische- en babyvoeding die we wereldwijd distribueren. Ons onderzoekscentrum in Utrecht vormt de spil van ons kennisnetwerk en in Hoofddorp staat het mondiale hoofdkantoor van onze Specialized Nutrition divisie.”

Ambitie

De Danone fabrieken in Nederland maken gebruik van hernieuwbare elektriciteit en Nutricia zegt zich in te zetten om tegen 2025 verpakkingen circulair te maken. “Dit alles in lijn met de ambitie van Danone om in 2050 klimaatneutraal te zijn”, aldus de producent.

Bron: Levensmiddelenkrant