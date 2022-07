Dayes: ‘Kwaliteit gaat steeds grotere rol spelen bij diervoeding’

GOUDEN PARTNER, Categorie: Diervoeding Criterium: Rendementsbijdrage & Succes van producten en innovaties Winnaar: Dayes

DUIVEN - Huisdieren krijgen een steeds belangrijkere rol in het leven van hun baasjes, ziet senior category manager Paul Swart. Dat levert volop kansen op voor de fabrikant van diervoeding – en voor de supermarkt. De bijdrage van Dayes aan de categoriegroei bezorgt ze ook nog eens twee Gouden Partners.

Hoera, twee Gouden Partners gewonnen! Waar hebben jullie dat aan te danken, denk je?

“De supermarkt is altijd op zoek naar mogelijkheden om categorieën te laten groeien met een voor hen gezonde marge. Daar hebben we de afgelopen jaren met Best for your Friend een mooie bijdrage aan geleverd. De continue stroom van nieuwe concepten en producten hebben aardig wat verandering in het schap teweeggebracht. Huisdierbaasjes hebben dat weten te waarderen, getuige de jarenlange sterke groei in onze verkopen.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Het was een uitdagende periode, waarin we het fysieke contact met onze afnemers hebben gemist. Gelukkig was er digitaal veel mogelijk en dat gaf zeker een nieuwe dimensie, aldus onze accountmanager Marnix van Lith. Daardoor zijn onze relaties intenser geworden en wordt er meer samen opgetrokken.”

De promotiedruk blijft hoog. Hoe verleiden jullie de consument?

“Als marktleider in hondensnacks en kauwproducten zien we dat deze categorie relatief weinig promotie nodig heeft. Voeding daarentegen vereist continue aandacht, zeker voor honden. De concurrentie is erg groot en zonder voldoende ondersteuning zakken deze segmenten weg. Daarom gaat veel van onze aandacht hiernaar uit. Helaas waren consumentenevenementen de afgelopen jaren niet mogelijk, dat maakte het vertellen van ons verhaal een stuk moeilijker. Onze marketingmanager Lindsay Hubner ziet deze zomer gelukkig steeds meer mogelijkheden voor fysieke ontmoetingen, zoals de onlangs gehouden Libelle Zomerweek.”

Op welke manier(en) dragen jullie bij aan de ontwikkeling van de categorie?

“Huisdieren spelen een steeds belangrijkere rol in huishoudens en de vraag naar meer natuurlijke, verantwoorde en gezonde voeding neemt toe. Met Best for your Friend proberen wij daarop in te springen. De supermarkt doet dat nog te weinig, dus we zien nog voldoende kansen om meer kopers naar de supermarkt te lokken. Waar de focus in het verleden vaak lag bij prijs, zien we dat kwaliteit een steeds grotere rol gaat spelen. We hebben flink wat ideeën klaarliggen om uit te rollen en een berg aan mooie ambities. Wij zijn ervan overtuigd dat dit verdere groei gaat brengen in het hondensegment. In het segment kat zijn we nog een bescheiden partij. Hier zal veel aandacht uitgaan naar het ontwikkelen van premium voeding en gezonde snacks. Verder gaan we onze merken in WestEuropa harmoniseren onder de naam Pet’s Unlimited.”

“In petcare is Dayes zeer innovatief bezig, ze bouwen hiermee een sterk merk met een belangrijke rol in de categorie.”

Wouter van Kooij, unit manager food Hoogvliet

Bron: Levensmiddelenkrant

