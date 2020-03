‘De Pappels’ Baby-verspakketten nu bij Jumbo in het schap'

Sinds 24 maart staan de baby- verspakketten bij Jumbo op het schap tussen de verse groente en het fruit. De juiste plek, want als het gaat om babymaaltijden is versbereid de trend. Hiermee komt The Greenery tegemoet aan de wens van ouders om verse, gezonde, zelfgemaakte babyhapjes in no-time op tafel te hebben. De eerste resultaten zijn positief. De baby’s smullen van de hapjes en de ouders zijn daar vanzelfsprekend erg blij mee, dat zien we ook terug in de eerste verkoopresultaten.

Ouders willen hun baby steeds vaker gezonde, versbereide hapjes op basis van groenten en fruit geven. Voor een goede start en om de baby vast te laten wennen aan de verschillende

smaken die de natuur te bieden heeft. De baby-verspakketten van de Pappels bevatten verse ingrediënten, zoals groenten, fruit, babyvriendelijke kruiden en zijn voorzien van twee recepten. Hier kun je naar wens vlees, vis of een plantaardige eiwitbron aan toevoegen. Op de verpakking zijn heldere instructies en tips te vinden voor het veilig bereiden en bewaren van de hapjes. De pakketten bevatten 6 - 10 lekkere hapjes die speciaal voor baby’s vanaf 6 of 8 maanden ontwikkeld zijn. Een gezonde start met verse groenten en fruit voor maar gemiddeld 0,89 euro per hapje!

Volop variatie

Variatie en het proeven van nieuwe smaken is belangrijk voor baby’s. Want jong geleerd is oud gedaan: als je op jonge leeftijd veel groenten en fruit met verschillende smaken en texturen mag proeven, heb je op latere leeftijd meer kans een echte liefhebber te worden. Met de recepten en variatietips geven we ouders inspiratie om hun baby een lekker gevarieerd menu voor te zetten. Gezond én gemakkelijk, want een verspakket gaat zo uit het schap het winkelwagentje in en met één keer koken kun je weer dagen vooruit. Met de baby-verspakketten van de Pappels is de dagelijks aanbevolen portie groenten en fruit gemakkelijk haalbaar.



Veiligheid voorop

Omdat baby’s kwetsbaar zijn, staat extra voedselveiligheid voorop. Daarom zijn de recepten

ontwikkeld in samenwerking met babyvoedingsexperts en voldoen ze aan de strenge wettelijke en voedingskundige normen voor babyvoeding. Zo hebben jonge ouders zekerheid dat ze zelf de best mogelijke voeding voor hun baby kunnen maken. The Greenery heeft vier verschillende baby-verspakketten ontwikkeld. Ieder pakket bevat twee recepten voor optimale variatiemogelijkheden, zonder verspilling van de verse ingrediënten.

Vanaf 6 maanden:

Baby-verspakket 1

‘Stamppotje linzen & frisse appel’

‘Wortel & paprika met rode linzen’

Baby-verspakket 2

‘Pastinaak, peer & zoete aardappel’

‘Puntpaprika, wortel en pastinaak’

Vanaf 8 maanden:

Baby-verspakket 1

‘Babyrisotto met wortel en mango’

‘Snelle curry met bloemkool en mango’

Baby-verspakket 2

‘Pastinaak, peer & rode linzen’

‘Linzenstamppotje met wortel’