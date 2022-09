De Smaakspecialist ziet potentie in zeewier

‘Zeewier wordt ook wel het eten van de toekomst genoemd’

[SPECIAL: DE TOEKOMST] ULVENHOUT - De Smaakspecialist heeft al jaren producten met zeewier in het assortiment, dat hoge voedingswaarde heeft en op een duurzame wijze wordt geproduceerd. Sinds juni heeft het bedrijf Seamore overgenomen en wordt het aanbod fors uitgebreid. Pieter Dirven, eigenaar van de Smaakspecialist, vertelt over het gebruik van zeewier in de producten.

Hoe reageerden retailers destijds op de introductie van producten met zeewier?

“Toen wij jaren geleden de eerste producten met zeewier op de markt brachten, waren de reacties eerlijk gezegd nog wat terughoudend. We kwamen met een quinoamix met zeewier en crackers op basis van kikkererwtenmeel met zeewier. Consumenten en retailers waren nog niet erg bekend met het ingrediënt en ondanks dat het niet het hoofdcomponent was, liep het nog niet direct storm. Maar de aanhouder wint en op de overname van Seamore hebben we wel veel positieve reacties ontvangen. Dankzij de hoge voedingswaarde en de duurzame manier van produceren is zeewier inmiddels een stuk populairder geworden. Retailers zijn blij dat Seamore nu ondergebracht is bij de Smaakspecialist, omdat wij met onze huidige supplychain en kennis en kunde van de markt goed in staat zijn de retailer van dienst te zijn.”

In welke producten is zeewier allemaal verwerkt en waarom zijn juist deze producten hier geschikt voor?

“Zeewier kan op allerlei manieren verwerkt worden: als ingrediënt in bijvoorbeeld crackers en chips, maar ook in pure vorm, zonder toevoegingen. Wij bieden momenteel onder andere zeewierchips, zeewierwraps en zeewierpasta. Bij sommige van onze producten is de zeewier zélf het product: zo bestaat onze ‘pasta’ uit 100 procent gedroogde biologische Himanthalia zeewier, zonder toevoegingen, en de ‘bacon’ is gemaakt van de zeewiersoort Palmaria palmata. Beide zijn op duurzame wijze geoogst en afkomstig uit Ierland. Hierdoor zijn deze producten een milieuvriendelijk alternatief voor reguliere chips, wraps en pasta. Door de unieke umamismaak van zeewier is het bovendien ook uitermate geschikt om toe te voegen als smaakmaker aan producten, zoals bij crackers, chips en quinoa.”

Wat is de toegevoegde waarde van zeewier?

“Zeewier wordt beschouwd als het meest duurzame voedsel op aarde. Het vereist geen zoet water, geen land, geen kunstmest of pesticiden. Enkel zonneschijn. Wij geloven namelijk in de kracht en noodzaak van goede voeding voor een leefbare wereld. Als B Corp-gecertificeerd bedrijf zetten wij ons dagelijks in om te laten zien dat het anders moet en anders kán. Onze merken zijn biologisch, grotendeels plantaardig en met hoge voedingswaarden. Zeewier, ook wel het eten van de toekomst genoemd, sluit volledig aan bij onze missie om op een duurzame manier bij te dragen aan de wereldvoedselvoorziening met behoud van de planeet.”

Zeewier wordt steeds populairder. Hoe onderscheiden jullie je van de rest?

“Seamore was het eerste merk dat zeewier een gezicht gaf voor consumenten in de gewone supermarkt. We waren en zijn pionier. Het aanbod in zeewier is nog steeds relatief beperkt in de markt. De producten en smaken van Seamore zijn zeer toegankelijk. Hierdoor is zeewier dus niet meer iets voor de die hards, health freaks of activisten, maar kan het gewoon gegeten worden bij een doordeweekse maaltijd of als verrassende snack tijdens een feestje of avondje op de bank. Zo gemakkelijk en lekker kan duurzame voeding zijn.”

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.