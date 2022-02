De Vegetarische Slager heropent restaurant ‘De Vleesch Lobby’

Pop-uprestaurant met plantaardig vlees in de hoofdrol, een smaakvolle aftrap voor een ‘Week Mét Vleesch’

[SPECIAL: WEEK ZONDER VLEES & ZUIVEL] ROTTERDAM - Ter ere van de Nationale Week Zonder Vlees heropent De Vegetarische Slager op 7 maart ‘De Vleesch Lobby’. Het gaat om een pop-uprestaurant dat 8 weken lang voor lunch te bezoeken is aan de Raampoortstraat 16 in Rotterdam. Op het menu: het nieuwe vleesch. Oftewel, plantaardig vlees met de beleving van dierlijk vlees. Met het restaurant nodigt De Vegetarische Slager vleesliefhebbende chefs en bezoekers uit om deze week zonder vlees te vieren als de ‘Week Mét Vleesch’. Ook wordt het een plek waar bezoekers inspiratie op kunnen doen en worden meegenomen door innovaties in de plantaardige transitie.

Tijdens de week zonder vlees streeft De Vegetarische Slager ernaar om vleesliefhebbers te laten beleven dat ze niets hoeven te laten schieten. Niet de smaak en structuur van vlees, noch de traditionele vleesgerechten die geliefd zijn bij vleesliefhebbers. Waar de week zonder vlees in het teken staat van ‘minder vlees eten’, spoort De Vegetarische Slager vleesliefhebbers juist aan om meer van het nieuwe vleesch te eten. De Week Mét Vleesch waarin vegans, carnivoren, flexitariërs en vegetariërs in het pop-uprestaurant worden uitgenodigd om het nieuwe vleesch van De Vegetarische Slager te proeven. Daarmee speelt het in op de groeiende behoefte van consumenten en chefs om meer plantaardige voeding op het menu te zetten.

Hoofdrol

Het pop-uprestaurant ‘De Vleesch Lobby’, dat in 2018 opende onder dezelfde naam in Den Haag, zal in het teken staan van vleesklassiekers: van iconische recepten tot de producten zelf. De naam van het restaurant refereert aan de ambitie om plantaardig vlees te verheffen tot de nieuwe standaard. Om de overstap naar het nieuwe vleesch te vergemakkelijken, staat er een topselectie van De Vegetarische Slager-producten op het menu. Van vegan Kipstuckjes tot Ereburgers en van vegan Gehacktballen tot Auf Wieder Schnitzels. Daarmee is het een van de weinige restaurants in Nederland waarin plantaardig vlees de hoofdrol speelt. Zo kan iedere bezoeker als vanouds van vlezige gerechten genieten, zonder iets te laten schieten.

Acht weken lang ‘hacken’ chefs vleesgerechten uit bestaande restaurants met het nieuwe vleesch. De weekmenu’s zijn gebaseerd op de populaire keuken uit Nederland, waarbij speciale weekspecials in het leven worden geroepen. Dit met de insteek om chefs te laten ervaren hoe een brede range aan plantaardige slagersproducten kan worden verwerkt in menukaarten. De Vegetarische Slager opent daarmee de deuren voor zowel chefs als alle andere vleesliefhebbers. Naast het onderscheidende menu met plantaardig vlees als sterspeler, staat het delen van ontwikkelingen, inspiratie en kennis rondom de plantaardige transitie centraal. Workshops, maar ook klantensessies zullen worden gehouden in het restaurant. Daarbij passeren vlezige hacks, productinnovaties en inzichten uit de plantaardige markt de revue.

Introductie

Gasten kunnen ook kennismaken met het nieuwste product van De Vegetarische Slager: het vegan Gehacktmanschap. Dit premium gehakt is gemaakt om de ervaring van rauw gehakt na te bootsen en kan, net als rauw gehakt, worden gevormd tot vrijwel ieder gewenst gehaktgerecht. Het kneedbare Gehacktmanschap is daarmee gemaakt voor iedere (thuis)chef die graag een eigen draai geeft aan gerechten: van slavink tot gehaktbal, en van culinair tot snelle hap. Het mag allemaal een onsje meer zijn tijdens de Week Mét Vleesch.

‘De Vleesch Lobby’ is iedere dag geopend voor de heerlijkste lunches en maaltijden van 12.00 uur tot 19.00 uur. Ook kan er thuis van de vlezige klassiekers genoten worden via UberEats.

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.