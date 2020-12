Deen-klanten doneren aan Pink Ribbon

HOORN – De hele maand oktober was het borstkankermaand bij Deen en daarom waren er roze boeketten bloemen in de winkel en in de webwinkel van verkrijgbaar. Van ieder verkocht boeket doneerde Deen 2,50 euro aan Pink Ribbon.

Behalve het kopen van roze boeketten, hadden klanten de mogelijkheid hun lege flessen in te leveren voor de stichting. Op deze manier hebben de klanten van Deen dit jaar het bedrag van 41.752,15 euro opgehaald. Op 1 december overhandigde Joost Deen een grote (1,5 meter) cheque aan Quinty Trustfull. Zij zet zich al jaren in als ambassadeur voor Pink Ribbon.

Trustfull: “Ook voor Pink Ribbon zijn het lastige tijden, want door de aangescherpte maatregelen rondom corona konden veel evenementen en acties waarbij geld wordt opgehaald voor borstkankeronderzoek, niet doorgaan. We zijn daarom extra blij met de steun van partners zoals Deen Supermarkten. Dankzij de jarenlange, succesvolle, boekettenactie, kunnen we ook in deze tijd blijven zorgen voor de borstkankerpatiënt.”

Deen organiseerde in 2011 voor het eerst een spaarcampagne met kookboeken voor Pink Ribbon. Ook zijn er, de afgelopen zeven jaar, iedere oktobermaand speciale Pink Ribbon boeketten verkocht door Deen. Dit jaar is de flessen actie hieraan toegevoegd. Samen met haar klanten heeft Deen in de afgelopen zeven jaar het mooie bedrag van ruim 226.000 euro kunnen doneren voor borstkankeronderzoek.

Bron: Levensmiddelenkrant