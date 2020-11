Deen wil maximaal open in december

HOORN – De supermarktketen verwacht grote drukte in de decembermaand en wil daarom het bezoek meer spreiden. Daarvoor wil Deen zijn winkels maximaal open houden, mits de overheid en gemeenten hierin zullen meewerken.

De winkels van Deen zijn ook in december vanaf 7 uur geopend om de klantenstroom zoveel mogelijk te spreiden. Daarnaast wil de supermarktketen van 21 tot en met 23 december alle winkels open houden tot tien uur, maar zegt dat kan alleen te kunnen als het verbod voor het verkopen van alcohol na acht uur ’s avonds (tijdelijk) opgeschort wordt. In de weekfolders worden alle klanten ten slotte opgeroepen om tijdig hun boodschappen te doen. Door houdbare producten eerder in huis te halen en de week voor kerst te gebruiken om de laatste versproducten in te kopen.

“Ons doel is dat onze klanten in één keer al hun kerstboodschappen kunnen doen. Dit kan alleen als we ook tot tien uur alcohol mogen verkopen, want dan hoeven onze klanten niet extra naar de winkel te komen als ze alcohol willen kopen”, stelt Leendert van Eck, algemeen directeur Deen. “Wanneer de overheid vasthoudt aan het besluit om na acht uur geen alcoholverkoop toe te staan, zijn wij helaas genoodzaakt om alle dagen om acht uur onze deuren te sluiten. Dit om discussie met klanten te vermijden en onze medewerkers niet extra te belasten met controle op alcoholverkoop.”

Medewerking

Om de klanten zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen hun boodschappen in huis te halen is Deen anders dan andere jaren ook op de kerstdagen geopend van tien tot vier uur. “Deze tijd is bewust gekozen om ook onze medewerkers de mogelijkheid te bieden gewoon thuis te genieten van een lekker kerstontbijtje of -diner”, aldus Van Eck. “Het zou een goede spreiding bevorderen als die gemeenten dit jaar, vanwege de bijzondere omstandigheden, wel toestemming zouden verlenen voor het openen van de supermarkten op deze dagen”.

Bron: Levensmiddelenkrant