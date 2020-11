Deens biologisch keurmerk wil Nederlandse retailers helpen

Na 30 jaar spreidt Organic Denmark vleugels uit naar andere Europese landen

AARHUS - Denemarken is wereldleider als het gaat om aanbod en verkoop van biologische producten. Een door de overheid opgericht en gecontroleerd keurmerk ligt hieraan ten grondslag: Organic Denmark. Na het uitblazen van 30 kaarsjes is het tijd voor de volgende stap: het verspreiden van de in de afgelopen decennia opgedane kennis naar andere Europese landen.

Denemarken was in 1990 het eerste land ter wereld dat een door de staat gecontroleerd biologisch keurmerk oprichtte. “En 30 jaar later zijn we nog steeds vrijwel het enige biologische keurmerk dat in de supermarkt te vinden is. Dat is ook onze kracht. De ervaring, samen met overzichtelijke regelgeving en grondig toezichthouden van ‘farm to fork’, schept duidelijkheid en vertrouwen bij de consument”, vertelt Pernille Bundgård, international market director van Organic Denmark.

Uit hun onderzoek blijkt dan ook dat 98 procent van de Denen het keurmerk in de supermarkt herkent. Dat werpt zijn vruchten af. Denemarken is namelijk koploper in de verkoop van biologische producten, met een biologisch marktaandeel van 11,5 procent. Ter vergelijking: in Nederland is dit 4,7 procent. Ook de aankopen van biologische producten stijgen jaarlijks, waarbij de Denen gemiddeld 312 euro per jaar aan biologische producten besteden: daarmee zijn ze samen met de Zwitsers koplopers in de wereld.

Sinds de oprichting 30 jaar geleden is er wel sprake geweest van een flinke transitie, volgens Bundgård. “Eerst waren biologische producten alleen weggelegd voor een specifieke doelgroep, maar inmiddels koopt de helft van de Deense bevolking minimaal één keer per week biologische levensmiddelen. Daarnaast zien we dat in steeds meer verschillende categorieën interesse is voor de groenere varianten. Het gaat niet alleen meer om zuivel of groente, maar bijvoorbeeld ook om chocolade. Daardoor zijn er steeds meer kleine en middelgrote bedrijven die hun assortiment in de supermarkt kunnen aanbieden. Zelfs grote spelers breiden hun assortiment uit.”

Inmiddels is de ambitie van het keurmerk vergroot: ook in Europa wil Organic Denmark meer bekendheid krijgen. Het doel is om hechte samenwerkingen aan te gaan met (Nederlandse) retailers, om biologische producten verder te promoten. Op zowel grote als kleine schaal heeft Bundgård ideeën die in Nederland ook zouden kunnen werken: “In Denemarken hebben we bijvoorbeeld geen 100 procent biologische supermarkten, maar zijn we al 30 jaar hard aan het werk om dit soort producten ‘gewoon’ te maken in reguliere foodretailbedrijven. In Denemarken is dat een cruciale stap geweest om ’s werelds grote biologische natie te worden. Zo zijn er volledige schappen waar het biologische keurmerk groot op staat, zodat het voor consumenten duidelijk is waar zij voor deze bewuste producten terechtkunnen.”

Wel benadrukt ze dat Organic Denmark eerst het gesprek aan wil gaan met retailers alvorens met grote plannen te komen. “In Denemarken ondersteunen we retailers op strategieën met betrekking tot biologisch assortiment, matchen we hen met producenten en helpen we met marketing in de winkel - bijvoorbeeld met de zichtbaarheid van producten. Daarvoor is veel dialoog nodig met individuele retailers om te kijken welke strategie relevant kan zijn.”

