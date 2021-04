Dekamarkt brengt Race Blocks terug

VELSEN-NOORD – DekaMarkt start deze week met een vervolg op de spaaractie Race Blocks van vorig jaar. Toen won de supermarktketen hiermee de PromZ Premium Campagne.

Nieuwe spaarders kunnen met de huidige actie een nieuw racecircuit bouwen. Bestaande spaarders breiden hun set van vorig jaar uit met nieuwe racebaanonderdelen en racewagens. De organisatie meldt dat door het succes van Max Verstappen ons land nu vele racefans kent.

Prijs

Marco Maatman, bij DekaMarkt verantwoordelijk voor merk en formule, licht toe: “De jury van de PromZ Premium Campagne roemde de originaliteit van de Race Blocks en het lef van DekaMarkt om deze campagne in coronatijd door te zetten. Ten tijde van de campagne boekten we de hoogste marktaandelen van afgelopen jaren. We rekenen natuurlijk ook dit jaar op steeds snellere ‘rondetijden’ en bouwen daarmee ons marktaandeel verder uit. We zetten periodiek dit soort onderscheidende campagnes in om het DekaMarkt merk en de formule te versterken.”

Sparen

De grootgrutter laat zijn klanten weer onderdelen en wagens verzamelen tot en met 22 mei. Consumenten ontvangen een gratis spaaritem bij elke vijftien euro aan boodschappen, of bij geselecteerde actieproducten. Ook is er elke week een special bij aankoop van een specifieke aanbieding. Op de website van DekaMarkt staat meer informatie over de campagne.

Bron: Levensmiddelenkrant