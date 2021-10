Dekamarkt en Dirk gaan apart inkopen doen

VELSEN-NOORD – DekaMarkt en Dirk worden individueel lid van inkooporganisatie Superunie. Dit is een vervolgstap nadat in mei dit jaar werd besloten om de operationele en commerciële aansturing door de winkelformules te laten doen.

Om de ontmanteling van de samenwerking goed te laten verlopen, zijn op organisatorisch gebied een aantal wijzigingen doorgevoerd, meldt Detailresult Groep (DRG), het moederbedrijf van de twee supermarktketens. Dit zou beide formules commercieel versterkt hebben en nu kunnen zij zich meer onderscheiden op de markt.

Scheiding

DekaMarkt en Dirk zijn momenteel in gesprek met Superunie over de inkoopscheiding, welke op 1 januari 2022 moet plaatsvinden. Zo willen zij in de toekomst sneller reageren op veranderingen in de markt op het gebied van formule- en assortimentsontwikkeling. Verder beaamt DRG dat de twee formules met een eigen lidmaatschap een volledig eigen assortimentsbeleid kunnen voeren en eigen commerciële afspraken kunnen maken met leveranciers.

Ander huismerk

Het huismerk ‘1 de Beste’ zal verdwijnen bij DekaMarkt. Deze grootgrutter gaat dan op een nog nader te bepalen moment volgend jaar over op het huismerk ‘g’woon’. Dit past naar eigen zeggen door het uitgebreidere assortiment beter bij het fullservice concept van de super. Dirk behoudt ‘1 de Beste’ in de schappen, want dat past volgens het moederbedrijf bij het discountconcept en assortiment van deze winkelketen.

Voordelen

De formules laten in een persbericht weten dat door deze veranderingen het onderscheidend vermogen van de formules nog beter tot hun recht komen. “Discount voor Dirk en fullservice voor DekaMarkt, terwijl de schaal- en synergievoordelen van DRG voor de formules behouden blijven”. De voordelen blijven volgens henzelf bestaan omdat beide formules gebruik blijven maken van de logistiek, productiebedrijven en het servicekantoor van DRG.

Bron: Levensmiddelenkrant