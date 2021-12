Dekamarkt opent 99e winkel

VELSEN-Noord – Dekamarkt opende gisteren haar deuren op het Scheepjeshof in Veenendaal. Met de overname van 19 Deen-winkels en de opening van de locatie in Veenendaal staat de teller op 99 Dekamarkt vestigingen.

Klanten kunnen in de openingsweek bloemen, appeltaart, croissants en een slagroomschnitt ontvangen. Volgens supermarktmanager William Lodewijk van Dekamarkt Veenendaal hebben klanten in de winkel een groot assortiment aan kwaliteitsvlees. Omdat ze deze zelf inkopen, weten ze precies waar het vlees vandaan komt. De supermarktmanager vertelt ook dat de bakkers van Dekamarkt in eigen bakkerij brood bakken met de ‘allerbeste’ ingrediënten. Van volkoren tot meergranen. “Ook op de winkelvloer bakken we de hele dag door om de versheid van ons brood te garanderen. En over vers gesproken: wij werken nauw samen met onze boeren, telers en producenten. Zo weten we van al onze versproducten precies waar ze vandaan komen. En dat is meestal uit de buurt. Zo garanderen we dat onze aardappelen, groente en fruit elke dag zo vers mogelijk zijn voor u.”

Bron: Levensmiddelenkrant