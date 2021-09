DekaMarkt verkoopt 200.000 Magic Boxen

VELSEN–NOORD – DekaMarkt heeft een mijlpaal bereikt wat betreft het aantal Magic Boxen van Too Good To Go: 200.000 gingen er tot nu toe over de toonbank van de formule. Door de overname van negentien Deen winkels en de komst van een nieuwe winkel in Veenendaal, zegt de supermarktketen nog meer te kunnen gaan bijdragen aan het voorkomen van voedselverspilling.

Wouter Hummel, formule manager bij DekaMarkt licht toe: “200.000 Magic Boxen verkocht en daarmee hebben we dus heel veel voedsel gered uit de vuilnisbak. Maar we zitten niet stil bij DekaMarkt. We blijven op zoek naar nieuwe oplossingen om voedselverspilling tegen te gaan, zoals het optimaliseren van onze bestelsystemen in onze eigen bakkerij en slagerij, het toevoegen van een feestdagenbox in de Too Good To Go app om verspilling tijdens de feestdagen extra tegen te gaan en een succesvolle pilot met een zogenaamde verspillingskoeling. Hierbij plaatsten we producten die tegen de houdbaarheidsdatum zitten in een aparte koeling tegen een aantrekkelijke prijs. Op naar de volgende mijlpaal van 300.000 Magic Boxen.” DekaMarkt werkt sinds maart 2019 samen met Too Good To Go tegen voedselverspilling. Al hun 79 filialen bieden de Magic Boxen aan via de app.

Bron: Levensmiddelenkrant