Délifrance: ‘Retailer kan bij ons consumentenprijs concurrerend houden’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Brood, broodvervangers en ontbijtgranen, Criterium: Rendementsbijdrage, Winnaar: Délifrance

ZWIJNDRECHT - De rendementsbijdrage van Délifrance is zo goed, dat de fabrikant opvalt bij de category managers. Het bedrijf is benoemd tot Gouden Partner in de categorie brood, broodvervangers en ontbijtgranen. Key accountmanager Sander Pieters, key accountmanager & business development manager Mark Hollebrandse, commercieel manager Harm Trouwborst en Rachel Bolleurs, verantwoordelijk voor de marketing en sales bij de leverancier, zijn blij met de prijs: “Super om te horen dat we het zo goed doen bij onze klanten en dat ze ons een fijne partner vinden!”

Waarom zijn jullie op het criterium rendementsbijdrage het meest succesvol in deze categorie?

“Voor ons is het innovatievermogen om behoeftegericht te denken, essentieel. Vanuit dat startpunt gaan wij altijd samen op zoek naar toegevoegde waarde voor producten die de categorie in zijn geheel laat groeien, met als gevolg dat het totale rendement groeit. Wij leveren tegen goede prijzen, waardoor de retailer de consumentenprijs concurrerend kan houden.”

Hoe kijken consumenten tegen jullie product aan?

“In het algemeen kan je stellen dat de consument niet weet dat Délifrance de producent is van veel van de ‘instore bakery’-producten bij de retailer. Wij monitoren onze kwaliteit door middel van externe consumententesten. Hiermee krijgen we een goed beeld van wat het oordeel van de consument is over de kwaliteit van onze producten. Wij beheersen bij Délifrance als onderdeel van een coöperatie de hele keten, van field to fork. Van het zaadje op de akker tot het brood op het bord. Hierdoor waarborgen we onze kwaliteit optimaal, wat gelukkig door de consument zo wordt gezien. Onze producten worden ervaren als kwaliteitsproducten met een hoge beoordeling in de categorie.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Door het koppelen van de waardeketens ontstaat er een hechte samenwerking. We gaan hierbij uit van de behoeften en de belangen van onze afnemers. Elke aanpassing of innovatie is gedaan vanuit het oogpunt van de afnemer en diens consumenten.

Voor wat betreft de innovaties maken we hierbij gebruik van onze internationale kennis van concepten in de diverse lokale markten. Deze kennis kunnen wij weer gebruiken en delen met onze afnemers. Zij helpen ons weer met de consument te verleiden, aangezien zij veel verstand hebben van klantbehoeftes en hun koopgedrag.”

Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

“Openheid verstevigt de relatie op de lange termijn. Daarnaast moet je samen naar elkaars belangen kijken en begrijpen. We veranderen dus niet van koers.”

Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op dit succes?

“In het najaar komen we, naast innovatie voor de instore bakery, ook met innovaties voor het diepvriessegment. Deze worden tevens Délifrance gebrand. Als aanvulling hierop komen er meer mogelijkheden tot het branden van meubels/displays met Délifrance op de winkelvloer.”



Bron: Levensmiddelenkrant