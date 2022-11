Deliveroo helpt voedselbanken in VK met ophaaldienst ‘Collecteroo’

LONDEN – Bezorgdienst Deliveroo gaat in het Verenigd Koninkrijk donaties ophalen voor lokale voedselbanken. Consumenten kunnen ongeopende en nog houdbare voedingswaren doneren. Via de tijdelijke website collecteroo.uk kan er tot 28 november een ophaalopdracht worden aangemaakt. De levensmiddelen worden dan tussen 12 en 17 december opgehaald.

De samenwerking is met de liefdadigheidsinstelling Trussel Trust, die in het hele Verenigd Koninkrijk voedselbanken heeft. Het initiatief van Deliveroo moet het mensen makkelijker maken om te doneren, bijvoorbeeld voor mensen die niet makkelijk hun huis uit kunnen om via afgiftepunten in supermarkten te doneren. Danni Malone, directeur van netwerkprogramma's en innovatie van Trussell Trust, zei: "Voedselbanken in het Trussell Trust-netwerk staan ​​voor de zwaarste winter tot nu toe en verwachten de komende zes maanden meer dan 1,3 miljoen noodvoedselpakketten uit te delen. Meer dan een half miljoen hiervan zijn pakketten voor kinderen.”

Toename

Net als in Nederland verwacht de Trussell Trust een grote toename in aanvragen terwijl er minder voedsel wordt gedoneerd. De voedselbanken zelf worstelen ook met stijgende kosten zoals die van energie. “Al deze factoren zorgen ervoor dat we meer dan ooit donaties nodig hebben en daarom zijn we verheugd om deze winter met Deliveroo samen te werken aan hun inzamelcampagne”, aldus Malone.

Bron: Levensmiddelenkrant