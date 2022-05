Detailresult benoemt Floris van Woerkom tot nieuwe ceo

VELSEN-NOORD – Detailresult neemt per 1 juli afscheid van Bart Oprel, de enige bestuurder van het bedrijf op dit moment. Hij wordt opgevolgd door Floris van Woerkom, de nieuwe ceo van Detailresult. Dat heeft de service en organisatie en het productiebedrijf van DekaMarkt en Dirk van den Broek bekendgemaakt.

Van Woerkom heeft voorheen gewerkt bij onder andere Unilever en Heineken, waardoor hij ervaring heeft in de fast moving consumer goods. Hij zag diverse bedrijfstransformaties van familiebedrijven van dichtbij. Oprel is het afgelopen jaar bezig geweest met vorm geven aan de organisatiewijzigingen binnen Detailresult, zodat het onderscheidend vermogen van Dirk van den Broek en DekaMarkt tot zijn recht te laten komen. Nu de stappen voor de afsplitsing zijn ingezet, ziet Oprel het als een goed moment om de leiding aan van Woerkom over te dragen.

Bestuurder

Van Woerkom is niet alleen benoemd tot ceo van het bedrijf. Hij zal ook aantreden als nieuwe bestuurder van de Detailresult Groep (DRG). “Wij zijn Bart dankbaar voor zijn inzet als cfo van DRG over de afgelopen 12 jaar, en in het bijzonder voor de rol die hij in het afgelopen jaar heeft vervuld. Bart heeft de organisatorische wijzigingen die hebben geleid tot twee commercieel en operationeel zelfstandig opererende formules met een gezamenlijke back-office in goede banen geleid en een stevig fundament voor de ondersteunende organisatie neergezet”, aldus Cees van Rijn, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Bron: Levensmiddelenkrant