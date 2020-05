Detailresult kiest voor Beter Leven kipvleeswaren

VELSEN-NOORD – De kipvleeswaren van Dirk van den Broek en DekaMarkt krijgen voortaan een Beter Leven ster. Deze stap past in de ambitie van Detailresult.

Albert Voogd, ceo van Detailresult: "Detailresult heeft de ambitie om het assortiment te blijven verduurzamen. Dit is weer een stap in de goede richting. Het assortiment kipvleeswaren bestond voorheen nog voor een deel uit kippenvlees van een langzaam groeiend ras. Nu is het volledige assortiment over naar 1 ster Beter Leven. Dit houdt in dat de dieren meer ruimte, daglicht en afleidingsmateriaal in de stal hebben. Onze kipvleeswaren zijn trouwens enkel afkomstig van in Nederland gefokte kippen.”

Bron: Levensmiddelenkrant