Nielsen: Diepvriesvlees wordt populairder

VEENENDAAL – De totale omzet van diepvriesvlees in de Nederlandse retail is afgelopen jaar met 6 procent gestegen, waarbij de groei grotendeels komt door online verkoop. Portion Frost en The Meatlovers zijn de sterkst groeiende merken binnen deze categorie.

Uit onderzoek van Nielsen blijkt dat diepvriesvlees (exclusief burgers) in Nederland 6 procent meer omzet en 7 procent meer volume behaald in het afgelopen jaar, in vergelijking met het jaar ervoor. Alleen de omzet via e-commerce kanalen stijgt 116 procent.

Groei

Portion Frost en The Meatlovers, merken van respectievelijk Diviande en Jan Zandbergen Group, profiteren het meest van deze ontwikkeling. Begin 2016 zette Jan Zandbergen ‘The Meatlovers’ in de markt bij Jumbo en Jumbo online. Het vriesvers assortiment van The Meatlovers kende een totale groei van 31 procent. Naast een grotere afname bij Jumbo en Jumbo online, is dit percentage behaald doordat het merk sinds het laatste kwartaal van 2020 ook verkrijgbaar is bij filialen van DekaMarkt, Vomar en Jan Linders.

Cultuur

Nederland kent volgens de fabrikant niet zo’n diepvriescultuur als diverse andere EU landen, mede omdat het hier een negatief imago zou hebben. Laurens Zandbergen, marketing manager bij Jan Zandbergen Group, zegt hierover: “En dat terwijl diepvriesgroenten en -vlees even gezond zijn als vers. Wanneer het professioneel en snel is ingevroren, ben je er zeker van dat de voedingswaarden en kwaliteit gewaardborgd blijven.” De producten van The Meatlovers liggen bij Jumbo en Jan Linders in een vriesvak bij het verse vlees, dus niet in het diepvriessegment. “Dat is een bewuste gezamenlijke keuze. Het draait tenslotte in eerste instantie om het vlees, het hoort in die categorie in de winkel thuis, daar waar de consumenten het vlees kiezen. De conserveringswijze is daaraan ondergeschikt”, aldus Zandbergen.

Bron: Levensmiddelenkrant