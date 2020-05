‘Diervriendelijkheid staat bij Label Rouge hoog in het vaandel’

Proef de Europese perfectie: Label Rouge, al meer dan 50 jaar een kwaliteitslabel

NIEUWVEEN - Aandacht voor dierenwelzijn is de laatste tijd erg belangrijk geworden bij de keuze welke kip er door de consument gekocht wordt. Daarom is het belangrijk te weten dat Label Rouge kip het ‘3 sterren Beter Leven’-keurmerk mag dragen van de Dierenbescherming. Deze classificatie staat voor de hoogste waardering op het gebied van diervriendelijkheid. Daarnaast garandeert Label Rouge kip ook de hoogste kwaliteit en de beste smaak van al zijn producten.

Label Rouge is in 1965 ontstaan als een initiatief van Franse pluimveehouders die het dierenwelzijn en het respect voor de natuur als uitgangspunt hadden. Door de dieren en het milieu met respect te behandelen kunnen zij producten bieden met de beste kwaliteit aan hun klanten. In de loop der jaren is dit verder uitgebreid naar andere sectoren en vandaag de dag worden ook rund-, kalfs-, lams- en varkensvlees alsook charcuterie en eieren onder het kwaliteitskeurmerk aangeboden. Label Rouge kippen zijn afkomstig van verschillende rustieke en traag groeiende pluimveesoorten, die leven op kleinschalige boerenbedrijven. De kippen leven hier in kleine groepen op natuurlijke wijze op een groot oppervlakte met vrije uitloop. Elke dag kunnen zij van de open lucht genieten en scharrelen op weidse grasvelden met voldoende schaduw. Een Franse Label Rouge kip leeft ten minste 81 dagen, ter vergelijking: de nieuwe standaardkip wordt al na 49 dagen geslacht. De voeding van Label Rouge kippen bestaat uit plantaardige ingrediënten, die grotendeels lokaal zijn geproduceerd, en mineralen die zijn samengesteld om een harmonieuze groei te bewerkstelligen. Al deze strikte voorwaarden dragen bij aan een goede gezondheid en welzijn van de kippen en om stevig en sappig vlees te verkrijgen, met veel aroma en een hoog smaakgehalte.



Gecontroleerde duurzame topkwaliteit

Kip met het Label Rouge keurmerk biedt grote zekerheden voor consumenten die een verantwoorde levensstijl nastreven. Door de aandacht voor diervriendelijkheid, duurzaamheid, gezondheid, voedselveiligheid en de herkomst van voedsel biedt Label Rouge eerlijke producten die tegelijkertijd smaakvol zijn. Consumenten betalen hier graag iets meer voor, aldus de uitkomst van het jaarlijks onderzoek ‘Dossier Duurzaam 2018’ van GfK en B-open. Daarmee is de toegevoegde waarde voor consument en retailer duidelijk, volgens Label Rouge.

Bovendien garandeert het kwaliteitslabel Label Rouge 100% wat het vertegenwoordigt en is het een van de meest gecontroleerde producten in Europa. Niets wordt aan het toeval overgelaten en tot aan de slachtleeftijd wordt er meerdere malen (van broederij tot slachthuis) gecontroleerd of alle regels van het kwaliteitshandvest strikt worden nageleefd. Met een duidelijke en transparante etikettering vindt het Label Rouge kippenvlees zijn weg naar de schappen in de supermarkt.



Ondersteuning en promotie

Label Rouge ondersteunt haar Nederlandse partners met proeverijen in de winkel, promotiemateriaal en trainingsseminars voor u en uw klanten.

Bron: Levensmiddelenkrant