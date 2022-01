Dimensio neemt Global Flexibles Europe over

ALMERE – Verpakkingshandelaar Dimensio neemt Global Flexibles Europe (GFE) over en speelt hiermee in op de groeistrategie voor de lange termijn en een expansief investeringsbeleid.

GFE is leverancier van flexibele folie, verpakkingsmateriaal en overige producten, met de focus op de voedingsindustrie. Het Nederlandse bedrijf levert naast folie ook diensten als verpakkingsadvies, ontwerp en reprografie. Het bedrijf zal in huidige vorm op hetzelfde adres in Krimpen aan den IJssel blijven opereren. Bert Verhij, Johannes de Hartog en Dick Kuperus blijven als management verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen. Verheij kijkt uit naar de kansen om verder te groeien door de mogelijkheden die Dimensio biedt: “Onze productassortimenten versterken elkaar en vullen elkaar perfect aan.”

Aanwezigheid in Europa

Dimensio, gesitueerd in Almere, is gespecialiseerd in zakken, hoezen en folies. Caspar Jacobs, ondernemer en eigenaar van Dimensio Verpakkingen: “Wij zijn zeer verheugd dat GFE onze groep gaat versterken en daarbij het aandeel van de aanwezigheid van Dimensio in voedselverpakkingen in Europa helpt vergroten. Onze voedselverpakkingsbedrijven, Havelaar Verpakkingen, Chocapack en Global Flexibles Europe vormen een sterk geheel voor de groei binnen de voedselverpakkingenmarkt”.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops