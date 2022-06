Directeur Retail Danone: ‘Goed partnership is essentieel voor onze missie’

Voedselfabrikant Danone plukt de vruchten van nieuwe organisatie

HOOFDDORP - “Corporate responsibility does not end at the factory gate or the office door.” Met deze quote riep voormalig ceo van Danone Antoine Riboud op tot vernieuwing van het bedrijfsleven. Hiermee gaf hij het startschot voor de dual commitment van Danone: financiële prestaties gaan samen met sociale progressie. Dit uitgangspunt zit diep geworteld in het DNA van Danone en bij Frank den Haan, directeur Retail van Danone in Nederland, het moederbedrijf van Danone Zuivel, Nutricia en Alpro. “Goed partnership is essentieel voor onze missie. Zoals Riboud al zei: no company can thrive in a desert.”

Enige tijd geleden kondigde Danone aan voortaan vanuit een landenstructuur te gaan opereren, in plaats van vanuit verschillende entiteiten. Welke redenen lagen daaraan ten grondslag?

“We zijn ervan overtuigd dat we binnen een land vanuit één gecoördineerd verband, dus onze drie categorieën Danone Zuivel, Nutricia en Alpro samen, meer impact hebben en over meer expertise beschikken. Consumenten zullen overigens niet direct veel mee krijgen van de vernieuwde structuur bij Danone, onze merken blijven bestaan. Tot recent waren in Nederland vanuit de categorieën Danone Zuivel, Nutricia en Alpro losstaande teams van onder andere marketeers en categorymanagers bezig met vraagstukken die in onze categorieën relevant zijn. Denk aan welke trends we kunnen verwachten en hoe we relevante vernieuwing kunnen aanbrengen in de categorieën. Bovendien werkten zij als teams apart in samenwerkingsverbanden met ketenpartners, retailers, ziekenhuizen en universiteiten. Zoals gezegd, samen maken we nóg meer verschil richting consumenten. In Nederland plukken we al duidelijk de vruchten van deze vernieuwde samenwerking. Zo is er in ons land én in ons bedrijf heel veel kennis en expertise aanwezig op het gebied van plantaardige voeding. Die zetten we in bij de ontwikkeling van nieuwe producten voor alle drie de categorieën. We zien bijvoorbeeld dat meer en meer mensen een flexitarisch eetpatroon nastreven. Als deze consumenten kinderen krijgen, willen ze hen daar ook graag in meenemen. Met Olvarit hebben we recent een aantal plantaardige producten op de markt gebracht en ook in de categorie plantaardige zuivel hebben we met Alpro een aantal innovaties geïntroduceerd die geschikt zijn voor jonge kinderen. Maar binnen andere categorieën zijn wij eveneens gepassioneerd bezig aan opties die goed passen binnen een flexitarisch dieet. Daarover verwachten we binnenkort meer te kunnen vertellen.”

Met welk doel zijn Danone, Nutricia en Alpro destijds in het leven geroepen?

“Hoewel de drie categorieën elk hun eigen geschiedenis kennen, is het juist interessant om te zien dat er inherent een overkoepelende missie bestond voordat deze werd uitgesproken. Deze wordt binnen Danone omarmd – en klinkt wat mij betreft net beter in het Engels: bringing health through food to as many people as possible . Dus innoveren met als doel echt bij te dragen aan zowel de gezondheid van mensen als die van onze planeet. Zo is Nutricia in 1896 in Nederland opgericht door de broers Jan en Martinus van der Hagen met de missie om kindersterfte te verlagen. Danone werd in 1919 in Barcelona gesticht door de arts Isaac Carasso die veel kinderen zag met darmklachten; hij ontdekte dat yoghurt en andere gefermenteerde melkproducten een belangrijke rol spelen in een gezond dagmenu. Het plantaardige merk Alpro is ontstaan in België vanuit het streven gezonde voeding te ontwikkelen die ook bijdraagt aan een gezonde planeet. Alpro werd in 1980 opgericht, dus al ruim voor de plantaardige trend zichtbaar werd. Bij Danone zijn we elke dag vol enthousiasme en overtuiging bezig met plannen en innovaties die deze missie dienen om gezondheid te brengen aan mensen via voeding.”

Je geeft aan de samenwerking met handelspartners heel belangrijk te vinden. Hoe ziet de samenwerking met retailers er concreet uit?

“De vraag ‘ How do we partner together? ’ heeft natuurlijk onze aandacht. Goed partnership is essentieel om onze missie te bereiken. De gezamenlijke kennis en expertise bij ons én bij retailers helpt daarbij enorm. Zo proberen we met retailers – maar ook met individuele supermarktondernemers – onder andere producten met een goede Nutri-Score onder de aandacht te brengen bij consumenten. Een ander voorbeeld is dat we intensief overleggen met retailers over de toekomst van plantaardige voeding – echt een hot topic. Welke rol en hoeveel ruimte geven zij daaraan? Hoe kunnen we ons portfolio in deze categorie uitbreiden met producten die van meerwaarde zijn? Hoe creëren we duidelijkheid naar consumenten? Met Nutricia en Nutrilon hebben we in Nederland een sterke lokale historie op het gebied van babyvoeding. Samen met retailers en andere partners proberen we het belang van goede voeding in de eerste duizend dagen van een mensenleven onder de aandacht te brengen bij consumenten. Immers: jonge kinderen die gezond eten en drinken, hebben later een grotere kans op een goede gezondheid. Dus hoe we samen met onze partners écht impact kunnen hebben door zoveel mogelijk mensen gezonder te laten eten en tegelijk goed te doen voor de planeet.”

Met welke uitdagingen hebben jullie te kampen?

“Die zitten op verschillende vlakken. Om er één toe te lichten: de missie om meer consumenten gezonder te laten eten, is makkelijker gezegd dan gedaan. Zo hebben we in het verleden bij een deel van het assortiment van Olvarit het suikergehalte omlaag gebracht om gezondere producten op het schap te kunnen zetten. Je merkt dat dat impact heeft op de keuzes die consumenten maken. Maar met veel strijd en inspanningen komen we er zeker. In Olvarit zitten pure en natuurlijke ingrediënten en geen nasties – alleen suikers die van nature in de ingrediënten aanwezig zijn en, zoals bij alle babyvoeding, geen conserveermiddelen. Dat is echt een mooi succes en de consument waardeert dat ook overduidelijk. Het is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van onze industrie én onze handelspartners om consumenten te begeleiden naar een gezonder eetpatroon en deze keuzes uit te leggen. Er is overigens hier heel hard aan gewerkt de afgelopen jaren. En met succes. Zo hebben we met Danoontje-producten overduidelijk laten zien dat het heerlijke en succesvolle producten kunnen blijven, ook na onder andere suikerreductie. Verder is het aandeel in ons gehele portfolio van producten zonder toegevoegde suikers zeer sterk gegroeid ten opzichte van vorig jaar.”

Een andere prestatie waar jullie ongetwijfeld trots op zijn, is de behaalde B Corp-status voor zowel Danone Zuivel, Nutricia als Alpro. Vertel!

“Klopt! De B Corp-certificatie is immers niet zomaar een keurmerk; het is a way of doing business . Het certificaat is dus niet eenvoudig te behalen, maar gezien de missie en bedrijfsvoering van Danone verbaast me niet dat het is gelukt. Antoine Riboud, de grondlegger van het huidige Danone, hield al in 1972 op een fabrieksterrein in Marseille zijn historische speech. De essentie was dat een bedrijf méér dan enkel een economisch belang heeft, namelijk ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het geeft voor mij de kern weer van waar B Corp voor staat. Die overtuiging dat we meer willen dan alleen winst maken, leeft vandaag de dag nog altijd heel sterk binnen ons bedrijf. We zijn de grootste fabrikant in onze sector met deze status en dat maakt ons extreem trots. Tegelijkertijd laat B Corp zich lastig duiden richting consumenten. Het is onze rol te bekijken hoe we de waarde ervan uit kunnen leggen en hen ervan te overtuigen ook vanwege deze reden voor onze producten te kiezen. Een belangrijke pijler van B Corp is transparantie en verantwoording richting de maatschappij; steeds meer consumenten zijn daarnaar op zoek. Dankzij de certificering weet die consument – simplistisch gezegd: het klopt met wat ze zeggen. De vraag hoe we de keten transparant en duurzaam houden, is trouwens wat mij betreft de grootste uitdaging van de voedingsindustrie als geheel. Maar het is wél onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, gegeven het feit dat we samen miljoenen mensen dienen in hun dagelijkse voedselvoorziening.”

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

“Die zijn vanzelfsprekend gericht op gezonde groei en het bieden van relevante waarde in onze categorie.

Veel aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van plantaardige producten. Alpro is het grootste merk met plantaardige producten in de zuivelcategorie, dus we willen die rol ook verder uitnutten. En hebben meer ambitie: zo hebben we vorig jaar nieuwe proposities gelanceerd in het zogeheten performance proteïn segment: HiPRO. Die producten stellen consumenten in staat om op een gerichte manier hun gezondheids- en sportdoelen na te streven. Daar blijft het niet bij. Want binnen nu en een paar maanden introduceren we een paar heel mooie innovaties in het Nutriciaportfolio die aansluiten bij groeitrends en consumentenbehoeften. Ik kan er nog niet veel over zeggen nu, maar we laten daarmee opnieuw zien pionieren hoog in het vaandel te hebben. Stay tuned , zou ik zeggen.”

B Corp

B Corp (afkorting van ‘Benefit Corporation’) is een keurmerk dat wordt uitgegeven aan winstgedreven bedrijven die een positieve impact hebben op mens, milieu en maatschappij en transparant zijn over hun bedrijfsvoering. Bedrijven die in aanmerking komen voor het keurmerk, worden beoordeeld op de hele bedrijfsvoering – dus niet alleen het productportfolio. B Corp kent vijf kernpunten: duurzaamheid, arbeidsrechten, transparantie, klanten en (lokale) gemeenschap. Het keurmerk wordt sinds 2006 uitgegeven door de Amerikaanse non-profitorganisatie B Lab. Inmiddels zijn er wereldwijd zo’n 4000 bedrijven B Corp-gecertificeerd, van jonge en kleine bedrijven tot grote ondernemingen.

Frank den Haan

Frank den Haan (38) is bij Danone directeur Retail Nederland. De afgelopen vijftien jaar werkte hij bij verschillende bedrijven in meerdere leidinggevende commerciële functies in binnen- en buitenland, waaronder China en de Verenigde Staten. Danone stond al een tijd op zijn wensenlijstje als potentiële werkgever: “De missie van het bedrijf, waarbij de gezondheid van consumenten én de planeet centraal staan, sprak me altijd al erg aan. Toen vijf en een half jaar geleden onze eerste dochter werd geboren en ik meer te maken kreeg met de producten van Danone/Nutricia, werd die wens nog groter. Kort daarna kwam het bedrijf op mijn pad, toen was de beslissing snel genomen. Met veel plezier en voldoening werk ik dagelijks met geëngageerde en gepassioneerde collega’s aan de missie van Danone.”

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.