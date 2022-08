Dit jaar geen chocoladeletters van Tony’s Chocolonely

AMSTERDAM – Hoewel de chocoladeproductie na sluiting door een salmonellabesmetting bij de leverancier van Tony’s Chocolonely, Barry Callebaut, inmiddels weer is opgestart, zullen er dit jaar geen chocoladeletters van het slaafvrije chocolademerk in de schoentjes, verschijnen.

Om op tijd te zijn voor de Sinterklaastijd wordt in de zomer al gestart met de productie van chocoladeletters. Dit jaar testte een partij chocolade uit de fabriek van Barry Callebaut in Wieze positief op salmonellabesmetting. De besmette producten werden op tijd onderschept zodat de aangedane repen niet in de winkel terecht zijn gekomen.

De fabriek in Wieze is na zorgvuldige reiniging inmiddels weer op actief gezet, maar voor een seizoensproduct als Hollandse chocoladeletters is dit te laat.

Omdat geen enkele andere leverancier kan garanderen dat de chocolade 100 procent slaafvrij is vervaardigd is een overstap naar een andere leverancier uitgesloten.



Sintwikkel

Om liefhebbers van de letters tegemoet te komen worden op de website van het chocolademerk gepersonaliseerde Sinterklaaswikkels worden gemaakt, zodat iedere Tonyreep kan worden omgetoverd tot een Sintreep.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops